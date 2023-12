FARMER: Mirko Šijan se odvaja od tašte i tasta, otvara svoju farmu pilića, Gocin sin ulazi u OPASAN BIZNIS SA ŽIVINOM

Mirko Šijan, naslednik pevačica Goce Božinovske i Zorana Šijana, najozbiljnije je shvatio biznis sa živinom, pa sa suprugom Bojanom želi da pokrene sopstveni.

foto: Damir Dervišagić

Zahvaljujući tašti Danijeli i tastu Bogdanu, usavršio je posao i sada radi na tome da u Surčinu napravi farmu. Kako saznajemo iz kruga porodice, Mirko uveliko traži lokaciju na kojoj će uzgajati piliće, ali i prasiće. - Mirko je ozbiljno ušao u posao sa živinom. U tome se odlično snašao. Tačnije, od tašte, tasta i žene je naučio sve o ovoj delatnosti. Uveliko radi, razvozi i uskače da pomogne šta god treba. Razgovarao je s Bojanom i sada njih dvoje hoće da postanu sopstveni proizvođači. U mestu gde živi traži lokaciju na kojoj će da uzgaja životinje koje će posle da obrađuje i prodaje - priča naš sagovornik. Prema njegovim rečima, Šijan ima podršku majke Goce Božinovske, ali i tazbine.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Goca je ponosna na Mirka, na to što je postao pravi domaćin, koji se trudi da pošteno živi i na pravi način se bavi porodicom. Ukoliko sve ispadne kako treba, od sledeće godine Bojana i on će imali svoje gazdinstvo. Zasad rade s Bojanom i Bogdanom Rodićem, ali kad se odvoje, imaće svoju firmu i sve će zavisiti od njihovog rada. To podrazumeva i pronalazak lokala u kom će da prodaju proizvode, među kojima neće biti samo od živine, već i svinjskih i mlečnih, kao i tezge na pijacama širom Srbije - završava naš sagovornik. Ekipa Kurira bila je i juče na Bajlonijevoj pijaci u nadi da će sresti Mirka, ali zatekla je samo prodavačicu. Prema rečima zaposlenih, Šijan najčešće dolazi vikendom na ovu tezgu u srcu Dorćola.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Profimedia/Ilustracija

Tim povodom pozvali smo Mirka, ali on nije odgovarao na naše pozive. On je nedavno za Kurir poručio da se ne libi posla sa živinom. - Nisam se razumeo u piletinu, tek kad sam krenuo da se zabavljam s Bojanom, počeo sam da je jedem i sad mogu tačno da procenim kad je domaća, prava, a kad je kupovna. Moj tast i tašta su toliko vredni i radni da je to neverovatno. Ja takve ljude, verujte mi, nisam upoznao u svom životu. Ništa im nije teško, a naravno, šta god treba, tu sam - rekao je Mirko za Kurir.

Kurir.rs

