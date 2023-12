STEFAN KARIĆ DAO SVOJ SUD! Pitali ga za odnos Anđela, Matore i Anite, a on ŠOKIRAO: To smo negde i očekivali, jer...

Brak Matore Tomić i Anite je narušen kada se saznalo za Stanojlovićevu prevaru, a sada je i stavljena tačka na sve, jer je Anita odlučila da nastavi dalje i upusti se u flert upravo sa Anđelom Rankovićem, za koga je sinoć i javno priznala da joj se dopada.

Jovana nije dobro podnela ovaj razvoj događaja, uzevši u obzir činjenicu da je upravo Anđelo, bio i sa njenom najvećom ljubavi Sanjom Stanković.

foto: Printscreen Pink Tv

Ona je odlučila da se javno obračuna sa njima, a svađe koje su usledile ostavile su mnoge u šoku.

Sada se ovom prilikom, oglasio i Stefan Karić, Jovanin prijatelj i bivši rijaliti učesnik.

Pa šta bih rekao, ništa novo ni od Anđela, ni od Anite. To smo negde i očekivali od Anđelovim ulaskom, tako da ništa neočekivano. Anđelo je to već jednom uradio Matoroj i bio sa njenom najvećom ljubavi, tako da mogu da kažem samo da imaju isti ukus. Mislim da joj to ne bi uradio drugi put, ali nikad se ne zna, Možda će biti izgovor da želi da joj otvori oči - bio je jasan Stefan.

foto: Printscreen

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:12 STARS-EP152