KOMŠIJE RASKRINKALE DEČKA JOVANE JEREMIĆ! Evo kako se ZAISTA ponaša biznismen, a jednu stvar mu nikad neće ZABORAVITI: Isplivalo

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem.

Domaći mediji su sada posetili Begaljicu, a meštani su tom prilikom otkrili kakav je zaista Dragan Stanković.

Jedna komšinica ne krije da Dragana zna od malih nogu, te je ispričala i kakav je bio kao dečak.

- On je pravi mali šećer bio, najlepša beba u komšiluku što se kaže, svi smo odlazili da ga vidimo. Ja ga znam još od kad se ispilio što se kaže, vrlo je mio i drag. Znam za tu pekaru, mojim unucima svaki dan kupujem posebne pite, slatke, za doručak. On je jedan pravi domaćin, zaista nemam jednu ružnu reč da kažem - govori jedna komšinica.

Ljudi koji posećuju pekaru koja je u Draganovom vlasništvu otkrili su šta zaista misle o njemu.

- Nije što je naš, ali je najbolji! Svaki dan porodično dolazimo u pekaru, to je standardno. Za Jovanu nismo znali, ali nije da sto zatečeni, jer uz tako uspešnu ženu i ide ovako uspešan i požrtvovan muškarac. Ako budete bilo svadbe kao što se priča, Bože zdravlja da se veselimo svi. On je stvarno porodičan čovek, vrlo pažljiv - priča meštanin Begaljice, pa dodaje:

- Sećam se, bilo je skoro, trebala mi je pomoć oko kuće nešto, izvodili smo radove, on je prošao tuda. Kad je video da smo u poslu, pitao me je da li nam treba pomoć. Meni je to oduševilo, jer u vreme kada ljudi gledaju sebe, gledaju svoju korist, on je prišao da nam pomogne. To govori koliko je on veliki čovek.

