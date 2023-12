"ANĐELO MORA DA PITA MAMU DA LI SME DA SPAVA SA ANITOM" Sukob Dragojevića i Rankovića! Osudio ga zbog veze sa Matorinom ženom

Nakon nastupa Anđela Rankovića, Anite Stanojlović i Slađe Lazić Poršeline na "Elitoviziji" došlo je do žestokog sukoba između Dejana i Anđela.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam ove sezone ušao i ja znam da imam šta da pokažem, to što se nađem u nekom ljubavnom odnosu i to što je aktuelnije od onoga što imam da kažem, to je prva stvar. Druga stvar, i ti si prošao isto, grešio si sa ženama - rekao je Anđelo.

- Govorio si mi da ti ne trebaju te budalaštine, ja sam te pohvalio da si napredovao. Šta je sada ovo, korak unazad?! - rekao je Dejan.

- Ne slažem se da je korak unazad, prošlo je tri nedelje, svideli smo se jedno drugom. Da li ću se ja zaljubiti u nju ili u neku petu, to ne možemo da znamo - rekao je Ranković.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Danas je izašao snimak i govorila si da ćeš ti da pobediš, kada te je ta devojka pitala, rekla si da radiš sve da bi pobedila. Svake sezone isto radi, stane bez majice, skoro je isto građen kao Matora...Našla si način da prodefiluješ, bilo ti je lepo jer si sebi namestila neko mesto. Ti si neko ko je to prihvatio, ne srcem, nego glavom. Otišla si kod mog polu zeta, imam celog, ali igra Plejstejšn, ne može da gleda. Anđelo je osoba koja mora da pita mamu da li može da spava s tobom. Anđelo je ušao u petu sezonu i plakao je i molio je Matoru za oproštaj zbog onoga što je uradio sa Sanjom - rekao je Dragojević.

- Sa tim telom izgledam bolje nego neki koji se istripuju da će da izgledaju dobro na hemiji - rekao je Anđelo.

- Moja hemija je mnogo veća nego hemija između tebe i devojke koju ti pe**aš - rekao je Dejan.

- Moja mama nema Instagram, ne oglašava se za medije, svi znamo čije mame vode rijaliti i van ovoga - rekao je Ranković.

foto: Printscreen

- Ti si rekao da ti ni mama ni ujko nisu bili za vezu sa Teodorom, a pre neki dan si je izvređao. Ja mogu ruku da dam da ovo njega izjeda. Ti kad uđeš u rijaliti, ti se izdeformišeš. Ti se od akademik momka pretvoriš u nešto loše - rekao je Dejan.

- Ne kapiram, uopšte mi nije jasno, deformišeš se zbog toga što se smuvaš s devojkom s kojom ima hemije - rekao je Anđelo.

- Dejane, ti si podržavao moj i Jovanin odnos, a mene je ona iz kombinacije oženila. O čemu pričamo mi ovde - pitala je Anita.

Kurir/Blic/ Preneo: I.L.

Bonus video:

00:37 Dejan Dragojevic se oglasio s odmora i otkrio da je spreman za narednih 10 meseci