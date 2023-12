"SVOJU ĆERKU GLEDA KAO PROJEKAT I ZLATNU KOKU" Anđelo više ne može da ćuti, konačno progovorio o problemima sa Džehverovićima

Učesnik Elite i bivši dečko pevačice Teodore Džehverović više puta je govorio o sukobu sa njenom majkom, Gordanom Džehverović koja ima ulogu higijeničarke u pomenutom rijalitiju.

- Požalili smo se jedno drugom šta smo sve prošli a uopšte nisam rekao šta sam sve prolazio kroz sve ove godine, neću ostati imun ni na šta niti ću nekome ćutati. Sve što sam mu rekao je milioniti deo svega što sam ja ćutao i trpeo. Neki ljudi znaju da sam bio iskorišćen za mnoge stvari, samo neću to da potenciram. Mogao sam svima da skačem po živcima i da napravim haos, ali nisam - rekao je Anđelo.

- Odgovorio sam Goci Džehverović na razna podbadanja, znaju oni odlično šta je meni sve smetalo, što su me indirektno podbadali. Ali opet neću da kažem direktno šta se dešavalo. Govorim o Gordani, ona je non stop mene podbadala 5 godina za redom ja ne znam čemu ta potreba. Svuda me je spominjala po emisijama i uvlačila me u neki prethodni odnos. Ona je ta karika koja je vređala mene i moju porodicu. Ona gleda svoju ćerku kao projekat, kao zlatnu koku, sve je podredila tome da Teodora bude neko ime - odbrusio je Anđelo.

