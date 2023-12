MATORA OPTUŽILA ANĐELA DA JOJ JE UNAKAZIO STAN NAKON INTIMNOG ČINA: Ranković van sebe nakon gnusnih uvreda "Opremio sam joj..."

Anđelo Ranković prokomentarisao je svoj odnos sa Anitom Stanojlović, dotakao se bivše prijateljice Jovane Tomić Matore i prokomentarisao prljav veš koji je o njemu iznela u javnost.

foto: Printscreen YT

- Da li misliš da su svi bili iskreni tokom nominacija sinoć? - upitao je Darko.

- Ne mislim. Mnogi su pokušali Matoroj da se dodvore, kako bi dokazali da su joj prijatelji - kazao je Anđelo.

- Anita ti je zamerila jer nisi skočio i odbranio je kad su rekli da ćeš je iskoristiti i ostaviti - kazao je Darko.

foto: Petar Aleksić

- Ja sam joj rekao da može da priča ko šta hoće, mi odlučujemo kako će biti. Ja da ratujem sa petnaest osoba ne mogu. Volela bi možda da sam se raspravljao sa njima, ali to ništa ne znači - kazao je Anđelo.

- Rekao si Aniti da je razlika između Matore i tebe to što si ostao dosledan jednoj priči, a ona je priču menjala - kazao je Darko.

- Ja rijaliti napolju ne živim. Vodim se nekim ciljevima i okružuje me društvo koje nema veze sa tim. Desi se nešto da čujem da je ona pričala za mene, a onda je sretnem, pa ona porekne. Onda mi neko ponovo kaže nešto, a ona ponovo negira. Izluđuje me to - kazao je Anđelo.

foto: Printscreen YT

- Matora je pričala da si u njenom stanu ostavio za sobom neka pomagala nakon intimnog čina? - upitao je Darko.

- Iznerviralo me je jako jer je tako nešto rekla. Da je i tako, nisam bio u tom stanu sedam meseci. Za šest meseci je tu moglo da prođe mnogo ljudi. Ja sam joj rekao da treba da je bude sramota, a ona je rekla da je ona poslala to Đedoviću, a on dalje slao. Ja sam njoj opremio stan, a ona mi tako vraća. Njena kuma joj je takođe rekla da treba da je bude sramota jer je tako nešto pričala, jer je kaljala moje ime. Ona je govorila da to nije rekla nikad, a onda se oglasila na društvenim mrežama i rekla da ne tvrdi da je to moje, pa se ogradila od toga i za sve okrivila Đedovića. Ja sam razmišljao da je tužim, ali sam se predomislio. Ko je poželeo da me povredi, njemu se sve vratilo - istakao je Anđelo.

- Da li veruješ Anitinim tvrdnjama da Matora nema prijatelje? - upitao je Darko.

- Mnogo ljudi je reklo meni da ne postoji osoba koju ona nije izdala - kazao je Anđelo.

foto: Printscreen YT

- Misliš li da bi se pomirila Anita sa Matorom? - upitao je Darko.

- Da se ja udaljim, sigurno da bi poželela to da uradi - rekao je Anđelo.

- Uroš je rekao da ti je kriterijum nakon Teodore Džehverović opao - rekao je Darko.

- Rekao je, ali ne mislim tako. Ja sam posle nje bio sa devojkama koje nisu ispod nje. Nisu sve te devojke ispod Teodore. One su uspešne na svoj način u drugim poslovima - kazao je Anđelo.

Bonus video:

01:15 Matora i Anita izgovorile sudbonosno DA