ŠTA LI ĆE JOJ RODITELJI REĆI NA OVO?! Anđela i Bojana nakon svega završile u KREVETU! Zadrugarka odlučila da posluša srce

Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović ponovo su završile u krevetu.

Iako su Anđeli roditelji napravili "haos" u glavi, ona je ipak odlučila da posluša svoje srce.

One su završile u krevetu, nakon čega su pričale do "sitnih" sati, te rešile da im niko više neće stati na put.

foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Anđela je već u toku dana priznala Bojani svoje emocije.

- To je bilo posle klipa onog na kom je videla majku. Verujem u ovo što mi je rekla, verujem da joj je uterala strah u kosti. Baš ovo što je bilo sada, verujem da ona ovo misli i oseća, ja to znam. Ja sam joj rekla da šta god da izabere da ću ja da se složim i da - rekla je Bojana i dodala:

foto: Printskrin / You Tube

- Ona je meni to negde i rekla u tom razgovoru. Ne lažem što se tiče tih stvari, iskrena sam, da mi se vremenom svidela, jeste, da je postojala hemija, jeste. Ja njoj nikada nisam obećavala kule i gradove, nisam neko ko obećava unapred...Sve ono što sam od početka druženja mene, nje i Slađe rekla, sve je istina. Mi kada smo bili u izolaciji, ona je sanjala nešto, plakala je u snu i dozivala je majku. Tu ništa nije bilo. Ona je meni sve lepo pričala o porodici, nije mi pričala kao sada. Imam pravo da verujem da je to istina, ali s druge strane je pričala sve najlepše, da je mažena, pažena, da je razmažena...Pitala me je šta sam rekla o njenoj porodici, rekla sam da sam rekla ono što je tako. Ona je meni rekla, kada sam je pitala što je lagala Slađu u garderoberu, ona je meni rekla: "Tebi u inat". Ja znam da ona živi sa roditeljima, ali na spratu - rekla je Bojana.

Kurir.rs/Pink/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari