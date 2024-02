"STIZALE SU PORUKE KAKO JE NEKOME ŽIVOT UGAŠEN" Necin brat Peca otkrio detalje operacije: Samo se prekrstio...

Nenad Neca Lazić podvrgao se operaciji želuca kako bi smršao, a njegov brat Predrag Peca Lazić otkrio je detalje.

- Da li si imao tremu pred Necinu operaciju želuca? - pitala je voditeljka.

foto: Printscreen/Instagram

- On je bio pun pozitivne energije pred samu operaciju. Kako se podrvrgao tom zahvatu, slizale su neke poruke kako je nekima život ugašen jer su otišli pod nož, ali ipak postoji razlog zbog čega se sve to desilo. Verovatno nešto nije odrađeno kako valja. On je jako hrabar, samo se prekrstio pred operaciju i sve je dobro prošlo. Više doktora ga je operisalo, nije imao neke poteškoće. Nekima nije jasno kako se tako brzo operisao i vratio u Srbiju. On se ne bi vratio da sve nije prošlo u najboljem redu. Izbegava sad hranu. Ima svoju terapiju, poštuje sve i radi onako kako su mu rekli. On se jeste operisao, ali je jako važno da on istraje u nameri da bude disciplonovan - kazao je Peca u emisiji "Pitam za druga".

Inače, domaći mediji uhvatili su Necu na aerodromu po dolasku iz Turske, gde je ispričao kako se oseća posle zahvata.

foto: Printscreen

- Sve proteklo u najboljem mogućem redu. Ja sam najviše paničio i zbog toga sam sebi izazvao neke reakcije, kao povišena temperatura, pritisak i sve to... Ostalo je sve bilo u najboljem redu. Niti sam osetio bol, niti mučnine, doktori su 24 sata bili uz mene i stvarno se osećam savršeno, kao da nisam bio na operaciji - rekao je zadrugar i dodao:

- Bio sam uplašen, nesrećni slučajevi se dešavaju u bolnicama koje nisu proverene, uvek treba proveriti. Sad mogu da igram, mogu da pevam, mogu sve da radim... Brinuli su i mama i Peca, čak su i ljudi sa fakulteta zvali to moram da kažem, svi koji me vole su se zabrinuli, ali javljao sam se na Tik toku svima... Nakon operacije osetio sam bol kao kad imate upalu mišića. Posle zahvata mi davali lekove protiv bolova.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M.J.

Bonus video:

01:28:47 SCENIRANJE 11.06.2023. MIJATOVIC KODIC SOFRONIJEVIC