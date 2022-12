"ŠTA SI RADILA U ŠVAJCARSKOJ?" Isplivali ŠOK detalji Aleksandrine prošlosti zadrugarka priznala: NIJE ME SRAMOTA ŠTO SAM NEMORALNA

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana

Nenad Aleksić Ša postavio je pitanje Aleksandri Nikolić, prilikom čega je Nikolićeva pokušala da ponizi Predraga Lazića Pecu.

- Sinoć se pokazalo da narod vidi neke emocije između Filipa tebe. Neca i Peca su govorili da emocije nisu primetne. Da li misliš da ste pobedom dokazali da su pogrešili, ili su sujetni zbog vas? - upitao je Ša.

- Moram da se nadovežem. Narod je prepoznao neku harizmu među njima. Car i Aleks nisu bezgrešni, načinili su preljubu, to je činjenica. Jedino što me kopka je to što su ljudi koje ne podnosim uvek visokoplasirabni. Nije to sujeta, nego se zapitam, ukoliko za sebe mislim da sam dobar, kakvi li su onda oni? Šta narod vrednuje? - upitao je Miki.

foto: printscreen

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali su Neca i Peca istrajni u komentarisanju vas, je l' to sujeta Primetio sam da ste Car i ti u grču, možete li da mi kažete šta je razlog toga - upitao je Ša.

- Više se neću nikome pravdati, jer me ničega nije sramota. Nije moralno, ali to sam ja. Sama biram koga ću voleti. Mislim da je moralnije to što sam priznala da sam se zaljubila, nego sam sam pretljala i muljala. Peća i Neca su napaćene duše. Nije im bilo lako dok su po Nemačkoj ležali na dušecima - kazala je Aleks.

foto: Printscreen

- Ti si se smucala po Švajcarkoj, to je prava sramota. Ajde, reci šta jedna smerna Aleksanra ima da kaže jednom bednom Neci i još jadnijem Peci. Ispičaj šta si radila u Marbelji? Mi jesmo imali teško odrastanje, ali nismo to izneli dok Milan nije rekao. Ti si neko ko pravi žrtvu od sebe - kazao je Neca.

Kurir.rs