MATORA USKORO NAPUŠTA ELITU?! Otkrila sve detalje u lajvu: Jedva čekam da me pozovu na kapiju! Ovo je razlog

Razvod Anite Stanojlović i Jovane Tomić Matore bila je jedna od glavnih tema na početku Elite, a prekid njihovog braka sada je ponovo u fokusu.

Naime, Anitin sadašnji partner, Anđelo Ranković, izrazio je nestrpljenje povodom završetka brakorazvodnih postupaka, ističući da će to biti olakšanje za njih sve.

Matora je otkrila da su njeni advokati tražili ubrzanje postupka razvoda, dok je Anđelo istakao da jedva čeka da se Anita razvede kako bi se oslobodila tereta braka, budući da je u vezi sa njim.

- Šta kažeš na navode Anitine majke da je podnela zahtev za razvod braka Anite i Matore? - glasilo je pitanje.

- To treba što pre da se završi papirološki. Nemam ja nikakav problem s tim. Bolje ću se osećati zbog nje, drugačije gledam na to, da se papriološki razvedu biće joj lakše. Da se rasterete i jedna i druga toga. Mislim da je to prava stvar - rekao je Anđelo.

- Ako je to uradila, hvala joj. Ovde se već pokreće priča da nema razvoda. Ja odavde ne mogu da ga podnesem, ako ona jeste, super. Čim se podnese zahtev znači da si razveden, da ne mogu ljudi ovde više da mi pričaju da sam udata. Hvala joj - rekla je Anita.

- Anita nije ni bila u braku, nije me ni volela, udala se iz koristi. Kakav je to brak? Nikad ga nije ni vrednovala i ništa nije radila. Zahtev je podnet, bila sam napolju kod notara. Njena mama da podnese razvod koji sam ja već podnela? Čak je moja advokatica tražila da to ide po bržem postupku. Imaš pravo jer je javno. To mi je majka rekla kad sam bila izvedena na sahranu kod ujaka. Taj ko je pomislio da bih ja ostala u braku sa Anitom i ne bih se razvela od nje, taj neko je stvarno debilčina. Ako je ona pomislila da se iz inata neću razvesti, onda je još veći debil. Jedva čekam da me pozovu na kapiju da to završim - rekla je Matora.

