MATORA VAN SEBE! ANITA TRAŽI PAPIRE ZA RAZVOD: Stanojlovićeva priznala da joj se sviđa Anđelo, Jovani sad sve KRISTALNO jasno

Anita Stanojlović zatražila je od Jovane Tomić Matora razvod pošto je svojoj zakonitoj supruzi priznala da joj se sviđa Anđelo Ranković.

- Evo je moja žena, gospođa. Dobro je da nismo zvali ozbiljne pevače za svadbu za kuma - rekla je Matora.

- Zvaćemo za razvod - dodala je Anita.

- A onda Anđelo da iz***e i mene i tebe. Verujem da jedva čeka da te vidi Anđelova mama, ona obožava devojke kao ti - dodala je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ja sam Anđela pitala kada je bio sa Sanjom, jer sam ja mislila da ju je Sanju nju prevarila sa Anđelom - rekla je Sanja.

- Oni su bili u k*es kombinaciji a moji je drug, meni nije jasno kako si mogla da mi briješ noge, p***u jer si se sve vreme folirala dok si bila sa mnom. Tebe će ovde svako da j**e, ti si top p***a za j***nje, sve daješ - pričala je Matora.

foto: Pritnscreen

- Meni je Anđelo davao znakove - rekla je Anita.

- Ti si mene provocirala sa Bilalom, i sada sa ovim. Govorila si da me voliš, pa si pričala da me nikada ne bi prevarila. Lagala si me za sve, a ja se sa tobom nikada ne bih pomirila jer znam da nikada ne bih prešla preko toga. Ja sam tebi govorila da me pustiš da mi ne govoriš da me voliš, da ne pominješ dete, a ti si sve to radila i posle kada si bacila oko na drugoga. Ovo što radiš sa Anđelom, takva si trebala da budeš posle Matee. Ljudi su u pravu ja se ne bih pomirila sa tobom iz jednog razloga jer ne bih izdržala. Nije ni Sanja ništa bolja, ali šta bi bilo da smo se mi pomirile? - upitala je Matora.

- Ne bih na silu došla do razgovora. Mene ne boli k**ac ja ne želim nju da vidim ovakvu - rekla je Anita.

- Ja sa tobom pričam lepo, a ti glumiš. Sada tek dobro pričaš. Ja nisam normalna zbog tebe, a ti ljubomorišeš zbog Lejdi DI a šta ti radiš - govorila je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ja nisam prestala da te volim, ali smanjilo se i smatram da će nestati ako se ovo desi - rekla je Anita.

- Ma da, pa si našla mene da ložiš - dodala je Matora.

kurir.rs/I.L.

Bonus video:

00:13 Matora venčanje