VELIKA ISPOVEST MATORE O ANITINIM PRELJUBAMA! Skovala plan za Stanojlovićku, a onda se zbog Anđela sve RASPALO: Loše sam...

Na izgled skladan brak Anite Stanojlović i Jovane Tomić Matore, raspao se posle samo par nedelja učečća u rijalitiju Elita, kada su javno osvanule Stanojlovićkine ljubavne prepiske s Mateom Carom.

Jovana nije želela da pređe svojoj partnerki preko prevare, odmah je zatražila papire za razvod, a Anita je po svaku cenu želela da izgladi ozbiljno narušen odnos s Jovanom, sve dok se na imanje u Šimanovcima nije pojavio Anđelo Ranković.

foto: Printscreen

Anita se upustila u flert sa Jovaninim bivšim drugom i još više je ponizila, zbog čega Matora ne dolazi sebi već danima.

foto: Printscreen Pink Tv

Sada je javno i progovorila o tome kako se oseća nakon svega, ali i otkrila da je čak razmišljala da joj da novu šansu.

- Zdravo drvence -rekla je Matora.

- Vidim da ti je teško pa sam želeo da popričamo -reklo je drvo.

- Loše sam, imam nagone za povraćanjem. Samo večeras da izdržim video klipove. Baš se loše osećam, svašta me nešto muči. Povezujem neke stvari. okej ovo bi se desilo kad tad ali na ovakav način, za 15 minuta i baš ta osoba. Još slična situacija kao pre šest godina. ne znam više šta da radim, strah me da idem u emisiju i ubija me taj osećaj. Ne mogu više da zaspim, a i kada zaspim sanjam gluposti. Da mi neko razvali mozak za trideset dana. Priznanje, pa ljubomorasanje, pa peckanje, još sada i ovo. Sreća da joj nisam pružila šansu za razgovor -rekla je Matora, pa dodala:

foto: Printscreen Pink Tv

- Kad se sve već ovako desilo, makar treba da ima obzira. Trebalo je da kaže i demantuje neke stvari, ovako ispada kao da joj se gadim -rekla je Matora.

- U nekim trenutcima si pomišljala da se pomiriš sa Anitom -reklo je drvo.

- Jeste, zato sam se i povlačila. Ja sam i sinoć tražila tračak nade da je neki čovek. Ne, ja sam videla samo osmeh. Ova njen priča je bolest. meni je plan bio da kada uđe Matea da vidim kako će se ona ponašati prema njoj, to bi bio test za nju, da vidim da li se stvarno kaje. Ja bih joj možda i ogolila dušu o svemu i dala joj barem taj poslednji razgovor. Samo Marko zna za taj plan, jer nisam htela da čuje -rekla je Matora i dodala:

foto: Petar Aleksić, Printscreen/TV Pink

- Nije mi lako ni zbog Anđela, šta da pomislim nego da se neko zeza sa mnom. Ja ne znam šta osim tih slika u mom odnosu prema njemu nije bilo fer. Priča nepovezano, kaže da se kaje jer se kajao. Ignorisaću ga da ne bi došlo do nekih glupih stvari. sada se prave ludi kao ništa nisu uradili. Još je Anđelo brani od mene. Bojim se samo da ne flipnem. Laknulo ni je bilo kada je on ušao, jer sam mislila da ulazi Matea. Lakše bi mi bilo da je ona ušla. Ja nikada nisam videla da neko ovako sa vrata traži polni organ. Još me provocira. Osećam se kao smeće i nemam trunke samopouzdanja -rekla je Matora.

- Miljani Kulić nikada neću oprostiti neke stvari, ali Miljana kada plače, plače iskreno i ispoštuje me za neke stvari. Ne mogu da razumem ljude koji je podržavaju i dodaju ulje na vatru. Sinoć me je najviše šokiralo što ni u jednom trenutku nisam videla bilo šta u njenim očima. Barem da je stala dok sam pričala i nije mi bilo dobro, nije stala iza našeg odnosa. Zato sam i odlučila da uzmem sve stavri, znaš da nisam takva. Neće zbog Anđela da stane na moju stranu i kaže neke stvari kao čovek -rekla je Matora.

- Kada je bude neko onako šutnuo, onda ću se ja njoj smejati. Nikada se ne bih menjala za nečiju lepotu, ovako kao sada izgledam ne bih menjala ni za Mateu ni za Anđela -rekla je Matora.

Kurir.rs/K.M.

