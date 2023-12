OTIMAČINA! MATORA DOŽIVELA POMRAČENJE, NAPALA ANITU Tražila da joj vrati sve stvari koje joj je kupila, urlala i vređala bivšu

Jovana Tomić Matora videla je Anitu Stanojlović da jede, te želela da je sačeka i otišla je do njenog garderobera i uzela je svoj kofer, a potom je nastala i otimačina.

- Slušaj k***u, kao da je čekam dok jede - rekla je Matora i uzela kofer iz garderobera.

- Daj mi da uzmem nešto moje iz njega - skočila je Anita i počela sa otimanjem.

- Je l' te nije sramota da me zaje**vaš da te ja čekam dok jedeš - rekla je Matora.

- Šta te briga šta uzimam moje?! Ono što sam ponela, to ću i uzeti - rekla je Anita.

foto: Printscreen

Jovana Tomić Matora, tokom prethodnog dana pravila je haos po imanju u Šimanovcima i pratila Anitu Stanojlović na svakom koraku.

foto: Printscreen

- Flertuješ sa dečkom i hoćeš da budeš s njim koji mi se us*ao u život, pa malo da mi je*e i ženu... Pa, nisi mi žena! E, tako pričaj, ku*vo jedna smrdljiva! Tako pričaj... Naravno da si ku*rva, pa šta misliš da si? Kako se drugačije zove? Je l' te nije sramota da me gledaš u oči posle svega što sam uradila za tebe? Jednu ružnu reč ti nisam rekla, da preživljavam sve ovo opet ovde... Ti shvataš da staje rijaliti. Ubiću vas, kunem ti se Bogom! Razumeš? Ovo što ti meni radiš, ubijaš me! Ti hoćeš ovo da vidiš, je li, da se igraš sa mojim mozgom? Da se ja povlačim, da ti govorim da te volim, ali da neću da ti oprostim, a ti da se hvališ sa nekim novim, da se malo ka*aš sa Anđelom... Je li?! Pitam te, je l' zaslužujem to? Jer nije moglo da prođe neki period, pa ako se svidite jedno drugom, to je to, a ne odmah da me ubiješ psihički! Praviš me budalom, celu noć se gledate, palačinkice - vrištala je Matora, dok ju je Stanojlovićeva bledo gledala.

kurir.rs/ priredio I.L.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita