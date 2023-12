ŠOK IZJAVA MATORINOG BRATA: Pre svih ovih žena imala je muškarce, očekujem sad da nađe jednog BAJU!

Velika prašina u javnosti digla se kada je Matea Car, poznata hrvatska tiktokerka, javno obelodanila prepiske sa Anitom Stanojlović na dan njenog venčanja s Jovanom Tomić Matorom, zbog čega je Matora odmah zatražila razvod. Kako svakodnevno isplivava sve više prljavog veša iz njihovog zajedničkog života, oglasio se Matorin brat Nikola te šokirao.

- Ja i dan-danas očekujem od Matore da posle svega ovoga izađe i da obavimo neki razgovor, gde očekujem da nađe sada muškarca. Posle svih ovih godina, pre ženskih osoba imala je muškarce. Nisam mislio, iskreno, da će do prevare doći ovako rano i nisam mislio da će biti ženska osoba u pitanju, nego muškaraci to tek za par godina - rekao je Nikola, kojeg su najviše pogodile sestrine suze, te sam priznaje da Jovana nikad nije bila ovako slaba, te da ju je sve ovo sa Anitom raznelo.

- Ne gledam nešto preterano što se tiče odnosa Jovane i Anite, ali gledam prvi put Jovanu, za ovih osam godina, ovako ucveljenu i to me boli, nikada je ovakvu nisam video. Ovo njeno stanje govori da je ovo definitivan kraj, ali sam sam bio skeptik u početku da bi moglo doći do njihovog pomirenja, sad mislim da od toga nema ništa - rekao je Nikola, te se osvrnuo na upoznavanje Anite i Matorinih roditelja i otkrio da je Jovanin otac nije upoznao.

- Znam da je dolazila na upoznavanje, ali je stric izbegao momenat da je upozna. Znam da je dan ili dva pred ulazak u "Elitu" došla i da je strina upoznala, ali za strica ne znam, nisam siguran - zaključio je Nikola.

Matora je krila skandale s venčanja

Naime, u medijima, a i među cimerima u "Eliti", često se komentariše da se Anita udala za Matoru iz koristi, odnosno novca, te se Matorin brat osvrnuo i na ova nagađanja i dao sud. Naime, Nikola smatra da je Jovana davala Aniti onoliko koliko je ona smatrala da treba, te da joj Stanojlovićka nije ništa preko toga tražila.

- Meni nije delovalo da je iz koristi, sad se svašta piše. Nisam stekao takav utisak ni posle svega što se desilo. Anita je željna medijske pažnje, više to, ne verujem da je bila neka korist, sama Jovana mi je pričala da joj ništa materijalno nije tražila, što ju je i privuklo. Sve što je dobila od Jovane bilo je što je Jovana htela, a ne što je Anita tražila. Ni u jednom momentu nije spominjala ono što čitam da je Anita cepala venčanicu, da je dramila, svađala se sa Sandrom Rešić, Erminom Pašović, rečeno mi je da je sve bilo okej, a nije očigledno - zaključio je Nikola.

