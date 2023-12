"IDEM DA ZAGRLIM MAJKU DOK NE UMRE" Matora se raspala na komade, oplela po bivšoj pa se zaklela: Neće se završiti ovako

RIjaliti učesnice Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović ponovo su se našle u žestokom klinču, strasti se ne smiruju.

foto: Printscreen

- Ma*š kur*o, ti ćeš da držiš moju Dunju - rekla je Matora.

- Pomeri se, ne diram te - rekla je Anita.

- Ne diraš me? Gledaš me tim šugavim očima, glumite mi mangupe. Sada sve verujem Bojanu što je napisao u tužbi. Gledaš se sa njim, a držiš Dunjinu sliku. A on je veliki čovek kao, kaje se. Šta sam ja njemu loše uradila? Očekujete ovde da dođem na emisiju, sada ćete videti kako će neko stvarno biti diskvalifikovan. Sviđa ti se Anđelo, a šta si mi pričala za njega? Evo najgora sam, a neka on priča kakav je on čovek. Šta hoćete da kažem, šta sam ti uradila? - rekla je Matora, pa dodala:

foto: Kurir/Ana Denda

- Idem kući da zagrlim majku dok ne umre. Ti znaš da sam ušla zbog tebe i deteta, a znaš da će da umre svakog časa - rekla je Matora.

- I ona tvoja majka, tuži Žanu, a nema novac kao. Obračunaću se sa svima vama kada izađem i sa adminima i sve. Hoćeš da izađem ovde bez dinara, roditelje sam ostavila bez novca da bih tebi kupovala šminku. Nije te sramota Tijane Ajfon, pa zbog nje si ušla ovde. Misliš da sam ja mali Uroš, pa da manipulišeš sa mnom. Neće se završiti na ovome, kunem ti se u Dunju, vratiću vam za sve. Tvoj otac mi je sve ovo rekao što sada pričam. Svima sam se suprotstavila zbog tebe, a ovako mi vraćaš. Hladiš se kao, Anđelov te ohladio - rekla je Matora.

Kurir.rs/ Pink/ preneo N.K.

04:40 Jovana Tomić Matora