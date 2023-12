JEL TO KARMA?! Matora se RASPADA na komade zbog Anitine PREVARE, a ovako je nekad pravdala PRELJUBU u braku! ŠOK!

Prevara i javno poniženje koje je Anita Stanojlović priredila svojoj još zakonitoj ženi Jovani Tomić Matoroj, uzburkala je sve i podelilo region.

Dolazak Anđela Rankovića dodatno je pogoršao njihov odnos, jer se Anita upustila u flert sa Jovaninim bivšim drugom i još više je ponizila. Mnoge je ova situacija podsetila na upravo prvu sezonu rijalitija "Zadruga", kada je Slobodan Radovanović, svoju tadašnju suprugu Kiju Kockar, prevario sa Lunom Đogani.

Mnogo vremena je prošlo od tada, ali verni pratioci rijalitija naišli su na video snimak koji pokazuje da je upravo Matora bila jedna od učesnika koja se najviše zalaže za vezu Lune i Slobe, pa je ovako govorila:

- Došla je ovde da upropasti vezu - rekla je Matora.

- Ne, došla je da bi pokazala šta je karma. Svaki dan ću morati to da gledam i da trpim i ćutim - rekla je Luna.

- Zašto bre? Sedi kod kuće ako se već dečko popi**o po tebi, ako razmišljaš kao žena. Doživela si javni blam, javno te je muž ostavio, još dolaziš njemu, ne razumem - rekla je Matora, da bi sličan scenarijo osetila na svojoj koži, samo što je ovaj put govorila drugačije.

Šta treba, da dolazim u emisiju i slušam pitanje za Anđela, pa pitanje za Anitu? Hoćete da me naterate da izgubim sve pare i još da me gledate. Imate još hrabrosti da me pljujete i olajavate. Svako ko te je podržao sinoć, jeb**u mu mamu maminu. Tako neka mu rade kod kuće sa sestrama.

I meni je jako smešno, ajmo jedan aplauz - govori Kija na kraju video snimka.

