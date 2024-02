KRISTIJAN GOLUBOVIĆ JOŠ NIJE VIDEO SINA KIRILA: Kristina je teško podnela porođaj, imala je hipotermiju

Kristijan Golubović i Kristina Spalević dobili su drugo dete sina, kojem su dali ime Kiril.

Kristijan još nije video bebu, a kako kaže, Kristina je ovaj put imala težak porođaj.

- Dete sam video za sada samo na fotografiji, ne i uživo. Nisam mogao da prisustvujem porođaju i ne smem još da priđem detetu zbog virusa. Kristina je imala hipotermiju, malo je teže podnela porođaj. Nije joj bilo baš glatko kao sa prvim detetom - rekao je on i otkrio na koga liči beba:

- Beba je super. Ima crnu kosicu... Kristina kaže da liči na mene, ja kažem da liči na nju, ali ono što je sigurno je da je identičan Konstantin. Njih dvojica kao da su blizanci. Deli ih samo 12 meseci, skoro kao mene i moju sestru.

Golubović kaže da je proslavio rođenje sina, ali u malom krugu ljudi i vrlo skromno.

- Nešto malo sam krenuo da slavim, ali sam imao neka poslovna cimanja sa ljudima... Cepali su mi majice, bio sam uglavnom kući, ali i u obližnjem lokalu. Svratio sam samo da nazdravim sa svojim školskim drugovima i to je sve. Niti pijem, niti se opijam. Ne volim taj seljački način slavlja, da pršti, nema razloga za to. Zašto bi se ponašali nakaradno, dete je došlo na svet. Ipak volim da obeležim to na fin način. Neću praviti velike žurke. Rođenje Konstantina i Vere sam obeležio skromno, samo sam za Lazara pravio veliko slavlje, jer je bio i prvo i muško. Manje je važno da se tako proslavi, bitno je da proslavljamo u srcu i kroz neke druge stvari - rekao je on i otkrio da planiraju još dece:

- Ne planiramo tu da se zaustavimo. Ja hoću peto, ona hoće treće, oboje hoćemo devojčicu, ali videćemo... Ipak, Bog je glavni, on određuje da li će da bude trudnoće i kako će da prođe sve. Planiramo, ali sad ćemo da apstiniramo dve godine iz nekoliko razloga. Prvu trudnoću je izgubila, onda je slepo crevo operisala, imala je jedan carski raz, pa drugi carski rez... Mislim da je previše izmrcvarena da bih se sada iživljavao i opet pravio dete, kao da je mašina. Pustiću je, odmoriću je dve godine najmanje.

Podsetimo, Kristijanu je Kiril četvrto dete. Iz braka sa prvom suprugom dobio je sina Lazara, sa drugom ženom je dobio ćerku Veru, a s Kristinom ima sina Konstantina.

