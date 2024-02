KAČEVENDA DIVLJA PO IMANJU! Ušla u crveno pa nasrnula na Samira i polila ga kafom: "Muž mi nije to radio, ti ćeš sada?!"

Ivan Marinković pokušao je da objasni Mileni Kačavendi o čemu je pričao sa Samirom Ramovićem kada je reč o njenom odnosu sa Terzom, što se njoj nije ni malo dopalo, te je ušla u žestok sukob sa Samirom.

- Ja nisam to komentarisao, ko god se pogledao u kući, konstatovali su: "Au", to je bila svačija reakcija. Ja sam odmah rekao da to nije normalno. Ja sam rekao da Terza nije smeo da dozvoli da ti, koju smatra majkom, mu stavljaš nogu. Za mene je Milena kriva jer je to dozvolila, to sam ja rekao i tu je bio kraj. Mića odlazi u radio i kaže bez svih nas, smiruje situaciju između Milice i Terze, a ne pominje nikoga. Ja sam rekao: "Slažem se da je između Milice i Terze problem nešto peto, ali je bio šok kada smo to saznali" - rekao je Ivan.

foto: Printscreen TV Pink

- Šta bre nisu znali, cela kuća zna to - rekla je Žana.

- Ko je bre on (Samir) da meni komentariše ovde?! Stavi maramu na glavu i m*š u pi**u materinu, muž mi nije to radio, ti ćeš da sis***rcu - urlala je Kačavenda, a onda je Samira polila kafom.

foto: Printscreen TV Pink

Inače, javnost je do nedavno brujala o odnosu Milene Kačavende i Samira Ramovića, koji su bili veoma bliski, a on je čak i priznao svoje emocije i namere prema Kačavendi.

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU