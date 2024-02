MILJANA KULIĆ SE NAKON VRELIH AKCIJA JAVNO OBRATILA PORODICI: S obzirom da sam bila sa skraćenim, da imam dete...

Kontroverzna rijaliti učesnica Miljana Kulić nedavno je započela vezu s cimerom Darjanom Radumirovićem, što nije naišlo na odobravanje njene majke Marije.

Marija sumnja da je Darijan iskoristio Miljanu za produžetak boravka u rijaliti programu Elita. Nasuprot tome, Darijanova porodica podržava njihovu vezu, što je Miljanu obradovalo, pa im se javno zahvalila.

- Pozdrav za celu porodicu, naravno da mi je drago što me podržavaju, neka i moji podrže moju sreću. Ja sam ponovo stara Miljana koja se šali na svoj račun i tuđi, žao mi je što im ne odgovara poza, usmeravam Darjana da postane bolji čovek. On bi trebao da bude dobar otac i privržen svojoj deci, ako moji roditelji ne podržavaju to, ja ću poraditi to da ih razuverim u njegove loše namere. Verujem da moja majka ne podržava to, ali neka se ne stresiraju, ja sam ovde odlično. S obzirom na to da sam bila sa narkomanom i skraćenim mongoloidom i takođe imam dete sa buđolom, neka podrže to što sam srećna - rekla je Miljana u jednom dahu.

Podsetimo, nakon što je Miljana ozvaničila vezu sa Darijanom, Marija je istakla da nikako ne podržava taj odnos.

- Od zeta nema ništa! Miljana je karta za boravak i planiranje ulaska u narednu sezonu, svakom njenom rijaliti partneru do sad bila. Nemam ništa protiv toga da vreme provode zajedno, ali dalje od toga ne dolazi u obzir. Svi partneri od nje gledaju da izvuku neku korist. Ne mislim da je on loš, ali ne znam zbog čega su odmah ušli u vezu. Možda su želeli da daju do znanja bivšim partnerima da više nisu slobodni. Meni se ne dopada jer iznosi prljav veš o Sneži, zbog toga smatram da ga ni Miljana ne shvata ozbiljno. On je živeo sa njom i to treba da se poštuje. To iznošenje prljavog veša je za mene strašno, ogavno i odvratno. Ne smatram to trajnim. Seje decu na sve strane i to je strašno. Ima skoro četrdeset godina, a ne zna kome je napravio dete. Ne deluje mi kao da je sasvim zreo za svoje godine - istakla je Kulićka tada.

