MILJANA UŠLA DARJANU U KREVET, A ONDA JE KRENULA AKCIJA! Uradili to ispred svih, ni muzika nije prekinula intiman čin

Nakon ankete, u kojoj su cimeri žestoko osudili Miljanu Kulić i Darjana Radumirovića, oni su se prepustili čarima jorgan planine u inat svima.

Njih je ponela strast tokom poslepodnevnog odmora, te su u Kući Odabranih naočigled svih ostalih ljubavnih parova imali žestoki seks dok ih u istom nije prekinula muzika za buđenje.

Snimak možete pogledati ovde.

Podsetimo, par je tokom prošle noći imao prvi intimni odnos, a Marija je odreagovala na to.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Marija je od supruga Siniše saznala šta je Miljana uradila u rijalitiju, te je oplela po nasledenici.- Sve najgore bih rekla za nju! Malopre mi rekao Siniša, ja to nisam ni znala, nisam gledala noćas, gledala sam dok su bili intervjui... Malopre mi rekao Siniša, zgrožena sam! Nemam reči. Sve najgore bih rekla, ali više ni ne ide da pričam, da me opet osuđuju: "Vidi šta ova priča za ćerku, opet je protiv veze..." - kaže Marija, koja ne krije da ima loše mišljenje o Miljaninom novom izabraniku

- Nisam protiv veze, nemam ništa protiv toga da se zezaju, druže, pa nek se i poljube, ali više od toga ne i napolju - ni slučajno! To može da bude dok traje rijaliti, posle toga ne. Nije narkoman, nije kockar, ali seje decu po svetu! Sve najgore je pričao o Sneži Kušadasi, izneo sav prljav veš. Kakva god da je... Ja nju mrzim, odvratna mi je zbog sestričine, što je dopustila da ode u hraniteljsku porodicu - zbog toga mi je odvratna, ali kakva god da je, ona ga je uvela, pružila mu šansu da zaradi ono što ne bi mogao napolju. Preko nje je ušao, to treba da poštuje, to važi i za Zolu i za onog skraćenog.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

06:59 STARS EP247