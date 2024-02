KUMA POKAZALA TELO! Snimak Mileninih atributa zapalio društvene mreže, muškarcima neće biti dobro

Milena Kačavenda, javnosti poznatija kao "kuma nacionale", nekadašnja je prijateljica drugoplasirane zadrugarke Ane Ćurčić, a pojavljivala se pred kamerama i sa jednom od velikih beogradskih faca - Acom Bulićem.

Napadala je otvoreno nekada velikog zavodnika i gradskog mangupa Zvezdana Slavnića, ali nikome baš nisu najjasnije pozadine svih ovih odnosa, kao ni ko joj "čuva leđa". Bavila se svim i svačim, okušala sreću na raznim poljima, a danas je završila u rijalitiju.

foto: Printscreen

Kuma odlično izgleda i ne libi se da to i pokaže. Sada je na mreži isplivala fotografija iz rijalitija, zbog koje se pomamio čitav auditorijum.

- Kolike grudi ima kuma Kačavenda! Volim mamice sa prirodnim velikim grudima. Uh, ne bih se 5 dana skidao sa kume, predobra - stajalo je u opisu.

"Vrela kuma", "Nisu prirodne", "Kako znaš", "Tako što je pričala o ugradnji istih", "To nisam znao! Auuu... čuj, kuma dobra silikonjuša", "Nema veze, opet bih ja to malo opipao", "Prava lepota", "De ti? Jašta, opasna je ona a ja mlad naivan, mislim da bi me prebila posle", "Ma ne, ona samo puno laje! Slobodno ti. Pas koji laje ne ujeda, uprazno laprda. A možda ti spremi i punjene paprike. Ima pun zamrzivač sandučar od pokojnog verenika" - nizali su se komentari.

foto: Printscreen

Kurir / Srbija Danas / Preneo: Lazar Stanušić

