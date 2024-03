ANELINA SESTRA ZADALA ŽESTOK UDARAC ASMINU: Odlučila da mu se osveti bivšem zetu za otpužbe da su bili intimni, evo i kako

Da se rijaliti odvija i van kapija "bele kuće" ponovo smo se uverili, a sada se sestra Aneli Amhić oglasila na svom Instagram nalogu.

Naime, nakon što je nedavno objavljen intimni snimak Anelinog bivšeg muža, Asmina Durdžića, on je šokirao javnost kada je rekao da je devojka sa kojom je na klipu imao odnose upravo Anelina rođena sestra.

Sita je odlučila da dokaže da ona nije žena sa snimka, a otkrila je i kako.

foto: Printscreen

- U potrazi sam za osobom koja se profesionalno bavi sa sledećim: neko ko može sa fotografije da skine stiker-smajli (i samim tim otkrije ono što je sakriveno) i osobom koja može da dođe do IP adresa. Pošto imam par profila koji su veoma zanimljivi. Takođe da se zna ko pokušava da ubedi neke osobe da ja stojim iza nečega, a veze nemam ni sa čim. Ja iza čega stojim kažem transparentno, poručujem im da znam ko su jer su to isto radili i nekada pre, zavadili me sa nekim ljudima preko lažnih profila, ovaj put ću ih pronaći po adresi sa koje pišu i dokazati ono što znam godinama. Pišite mi u Inboks - napisala je Sita na svom Instagram profilu.

Svemu sudeći njoj se javio veliki broj ljudi nakon ove objave.

- Ekipa, inboks mi je zatrokoirao, svi koji mi pišete, javljam vam se čim pre rešim ovaj problem. Vidim da mi poruke stižu ali ne mogu da ih slušam - Napisala je Sita.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

01:07 Đoković iznenadio ženu u Dubaiju, odveo je na koncert Zdravka Čolića