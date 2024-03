"MRZI ME, A DIVI MI SE" Maja razapela Aneli i urnisala je pred svima, Janjuš se uhvatio za glavu: Rđava je u duši!

Maja Marinković tokom emisije "Pitanja novinara" otkrila je sve o čemu je dugo ćutala kada je u pitanju Aneli Ahmić i njihovo rivalstvo.

- Aneli je osoba koja želi raspravu sa mnom. Prva je mene vređala. Ja sam njemu rekla preko stola da je ona prva započela. Njen i moj vokabular su nebo i zemlja, jasno je da sam jača. Nema kojim imenima me nije nazvala, jer ne može da podnese moju pojavu. Darko, činjenica je da ne može da podnese neke stvari, Zna se kakava sam ja kada krenem da vređam. Kako dani prolaze, sve više se divim sebi. Hvala Takiju jer me je ovakvom napravio. Vidim da nisam najgora. Ja sam takva kakva sam. Neki ljudi ne znaju šta rade, ni šta pričaju. Kad ih pitaju jedno, pričaju drugo, a to je upravo Aneli. Dok je Janjuš tu, ona je mirna kao bubica, kad njega nema, ona se dere i govori svašta. Ona se meni podlo i pokvareno smeje - rekla je Maja.

- To nije istina, Darko. Ja nju ni ne gledam, ovo su čiste laži - kazala je Aneli.

- Ona Janjušu prodaje neku priču. On zna kakva sam ja, ali ne znam da li zna kakva je ona. Ona mene van stola provocira i gleda stalno u mene. Ja nemam razlog da lažem. Mislim da je Janjuš odlapio za njom i da je slep pred očima. Mislim da bi se pomirila s Asminom prvom prilikom kada bi on to želeo. Ne može Aneli da bude važnije da se ona sa mnom raspravlja, nego da pazi da li to smeta Janjušu to ili ne - kazala je Maja.

- Aneli, da li je istina da provociraš Maju kada Janjuš nije tu? - upitao je voditelj.

- Nikada! Neću da se kunem, ali skroz izbegavam Maju, jer ne želim da je gledam. Ne prija mi njen lik, ni ona cela. Ona je podržala Asmina, čoveka koi je najgori po mene bio. Darko, kamere postoje, ja sagnem glavu kada ona pokuša da me provocira. Ne gledam je, nije moj fokus. Ona sve što je rekla ovde je slagala. Teško mi je i da je pogledam - kazala je Aneli.

- Kako da ne. Ti si Aneli lažov, a ne ja. Aneli je loš čovek, ona je rđava u duši. Meni je skandal jer je Aneli išla i bila s muškarcima kako bi joj plaćali torbice i cipele, a ja sam sve sama sebi obezbedila, uz pomoć svog oca, naravno. Mene ona mrzi, a divi mi se, kao mnogi. Neka mi priđu ovde ovi što me ne vole, pa neka vide da li sam stvarna. Izgledam kao živa barbika, ali jesam stvarna, to je činjenica - dodala je Maja.

