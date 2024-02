MAJA I SLAĐA SE POMIRILE, A TAKI JE URNISAO REČIMA: Ona je fan moje ćerke, radi kako vetar duva

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, progovorio je za jedan portal, on se dotakao svežeg pomirenja njegove ćerke sa Slađom Poršelinom Lazić, pa je otkrio šta misli o njoj i da li je to pomirenje iskreno ili iza njega stoji neka skrivena namera.

Kako komentarišeš trenutna dešavanja u Beloj kući koja se tiču Maje. Ona i Slađa su se u toku dana pomirile, da li misliš da je to iskreno ili postoji neka skrivena namera?

To je zatvoren prostor, tu nije pala nikakva zla krv, ko je šta na moru uradio, to je njihova stvar. Ta devojka Slađa je bila kod mene kući i stvarno smo imali okej odnos, to što je bila malo arogantnija možda prema taksistima i nekom drugom osoblju to je njena stvar. Samo se ja plašim da to nije zbog kadra kao što Slađa zna da radi, ipak je ona i sama rekla da je veliki fan Maje Marinković i Stanije Dobrojević i kopira ih u šminkanju pa mislim da je možda zbog velike ljubavi prema Maji ponovo počela sa njom da se druži - rekao je Taki.

