SKANDAL! Bojana Pavlović TUŽI MAJKU Anđele Šparavalo: Pustili snimak razgovora u programu uživo, svi zanemeli

U "Eliti" je prikazan snimak razgovora Anđele Šparavalo sa njenom majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom, i to je izazvalo opšti nemir u kući.

Anđela Šparavalo je ušla u emotivnu vezu sa Bojanom Pavlović, a njena porodica ne podržava njihov odnos.

- Nije mi baš tako prenela, ne intresuje me, neću puno ni komentarisati. Neka pričaju šta hoće, njena majka će biti tužena za onu klevetu, što je izmišljala da sam alkoholičar, da sam vršila nasilje nad bivšim devojkama. Videćemo se sigurno na sudu što se tiče tih stvari. Meni je jasno zašto oni ovo pričaju, ja imam tu razumevanja, naš odnos zavisi od nas, ne znam kome tu nešto nije jasno. Uradila je katastrofalne stvari, da postoji neka istina, postoji. Nikada je nisam nagovarala da priča neke stvari, ona sama ustane i priča laži, pa priča istinu. Ja sam neko ko je govorio da se ne zeza sa tim stvarima - rekla je Bojana.

- Anđela ti je rekla da su njeni njoj stavili do znanja da će kada izađete da će da vide - rekla je voditeljka.

- Odmah sam skontala da je ona to razumela kako je htela, verujem da je bila sluđena i zbunjena. Niti ću ja da opravdavam njenu glavu, kada greši, greši... Imala je priliku da dokaže svima da govori istinu ono što je stvarno istina, nije to uradila, dozvolila je da njena majka vodi glavnu reč. Jeste naš život, to više nije moj problem. Odmah sam skontala da nešto nije dobro razumela, samim tim kada sam čula deo razgovora, znam da nije taj momak definitivno. Ja znam da su mnoge stvari istina i da mnoge nisu. Mene ne zanima to povezivanje sa Anđelom - rekla je Bojana.

- Je l' ti je normalno da vas dve posle ovoga pričate o bebi - pitala je voditeljka.

- Normalno da nije. To što pokušavaju da predstave da je Anđelo njen tip, to kod mene ne može da prođe. Njena majka pokušava da nametne njega, ali dečko nije njen tip. Meni je poenta toga što ona nije demantovala, rekla mi je ko je taj momak. Ja sam njoj i rekla da sve što kaže, sve će da bude da laže - rekla je Pavlovićeva.

- Je l' ti deluju da su roditelji iskreni - pitala je voditeljka.

- Neću odgovoriti na to pitanje, rekla sam šta mislim o njenoj majci i njenom ponašanju. To mi je užasno što se priča da neko poredi sa mojom tragedijom što sam proživela... Nikada nisam razgovarala u tom kontekstu sa njom o porodici i detetu i tako dalje i rekla sam joj da nije u situaciji da se zeza - rekla je Bojana.

- Ako si joj rekla otvoreno da nemate budućnost, ljudi se pitaju da li je moguće da ti gledaš ovo i da to nije vredno za budućnosti.

- Nije to poenta. Rekla sam da sve što ponavlja ne smatram više greškom. Ja sam rekla da nećemo biti zajedno. Šta dozvoljavam?! Nisam ja dovela do tog raskola. Ja nemam potrebu da se svetim njima, ja sam sa ovom devojkom ušla u vezu, na samom početku nije bio dobar temelj niti je bio zdrav odnos. Ja uvek stojim pri tome što sam rekla, od početka do dan-danas. Ova devojka nije moj tip, tip ličnosti s kojom bih ja bila. Nikada nisam bila sa lažovom, nekim ko krade, ko manipuliše...Ne, nas je spojio inat kao odnos, ali to nema veze sa njima. Njih odvajam jer je meni bitniji odnos mene i nje, a ne njih, jer ja sebe ne smatram krivom. Niti je to moja krivica, niti je to moj teret, neću da nosim to, meni je krivo što ona mora da nosi taj teret - rekla je Bojana.

