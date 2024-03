ŠA ĆE DOŽIVETI NERVNI SLOM! Stanislav stigao u studio, pa se odmah POHVALIO s LUKSUZNIM satom: Da je bila dobra dobila bi i Miona

Novi učesnik rijaliti programa Elita je Stanislav Pantera Krofak, što se sigurno njegovoj bivšoj devojci Mioni Jovanović, koja je uplovila u burnu romansu s reperom Nenadom Aleksićem Ša.

- Ti si Mionin bivši dečko i verenik. Kako si? -pitala je Ana.

- Super sam ,odlično. Svi su me prizivali i eto me, dobio sam poziv, došao prvo u emisiju i evo me sad tu. Jednostavno sam se makao od svega dok me nisu oni uvukli u te priče -rekao je Stanislav.

- Jel to roleks na ruci? Da li si poneo za Mionu isto jednog? -pitala je Ana.

- Jeste. Da je sve ostalo dobro dobila bi ga, ali ja se ne vraćam na staro -rekao je Stanislav.

