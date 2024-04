"NAŠLI SMO SE PO MIRISU, DODIRU..." Aneli otvorila dušu o odnosu sa Janjušem: Kada se zagrlimo i ljubimo, tresemo se...

Aneli Ahmić i Marko Janjušević ponovo uživaju u emotivnom odnosu, iako su već nekoliko puta raskidali i rekli da je zauvek gotovo.

foto: Printskrin/Instagram

Aneli je nakon svega priznala kako se oseća u ljubavi sa Janjušem i otkrila da nikada ovako nije volela.

- Kako dani prolaze mi se sve više volimo, samo govorimo: "Šta je ovo", kad se zagrlimo mi se tresemo. Mi smo od prvog dana zajedno, kad se ljubimo tresemo se, to je bolesno i baš je jako, nisam ovakvu ljubav imala, kao da smo se po svemu našli, po mirisu, dodiru, imamo nesuglasice ali gluposti, znamo da se bockamo. Muči me to što imamo odnose, ali ne mogu da iskontrolišem, šta će mi moji reći, ja sam dete u duši - rekla je Aneli.

- Danas je Janjuš imao loš dan, kakav je - pitao je Darko.

foto: Printskrin/Instagram

- Dobar je, dođu mu teški dani tamo, to su mi najteži momenti. Osetim mu u pogledu sve i guši me to. Volimo tiho da pričamo, onda mi se on otvori, i sve priča u besu, nisam znala kako da se ponašam u dosta situacija kako da se ponašam - rekla je Aneli.

- Šta bi ono noćas sa Majom - pitao je Darko.

- Ja sam rekla svoje, ja više neću da je diram, ti znaš da je ja nikad ne diram prva, u anketama sam lagala, da je ne bi dirala, ali ne možeš ti. Ja sam rekla da ne mogu da ćutim više, čekala sam nominacije i sve sam rekla, Situ vređa, stalno me provocira, traži rat, ja sam sačekala i rekla sve. Isto mi sve priča kao Aleksandri, neću da izgubim honorar zbog Maje. Ja ne znam da udarim tako nisko kao ona. Kako je nije sramota da onda priča o mojoj Nori, ako je nju majka ostavila, i onda je plakala jer je mislila - rekla je Aneli.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:28 Aneli kod hodze isteruje demone