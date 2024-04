" STANISLAVU NIŠTA NIJE SVETO, DALA SAM MU KROV NAD GLAVOM, ON JE BEZ MOZGA " Krofakova bivša javno iznela sav PRLJAV VEŠ

Miona Jovanović, ušla je u "Elitu" kao srećno zaljubljena devojka, stalno se hvaleći kako je u vezi sa poznatim hrvatskim MMA borcem. Ona je nakon toga vremenom počela da baca oko na poznatom repera i dugogodišnjeg rijaliti igrača Nenada Aleksića Ša sa kojim je nakon višenedeljnog flerta ipak odlučila da uplovi u vezu.

Ceo njihov odnos je mesecima intrigirao javnost, da bi se kao grom iz vedra neba na vratima pojavio Stanislav Krofak koji je sve šokirao svojim ulaskom. On je istakao da iza sebe ima brak i iz njega ćerkicu, ali i da je sa bivšom ženom u korektnim odnosima. Nakon raznih peripetija koje su se dešavale tog prve nedelje njegovog boravka, primetile su se njegove simpatije i flert koji je bio upućen atraktivnoj učesnici Maji Marinković. Oni su nakon nekoliko dana naprasno ušli u vezu koja je po svemu sudeću puna strasti, s obzirom na to da ne prestaju da greju postelju jedno drugom.

Za jedan portal oglasila se njegova bivša žena, Emanuela Mea, koja je bez dlake na jeziku progovorila o svim Stanislavovim lažima koje se tiču njegovog teškog života. Otkrila je da mu je ona dala krov nad glavom, te je demantovala priče kako je sve sam u životu stvorio. Zatim se dotakla njegovih stalnih intimnih odnosa sa Majom, te otkrila kako njegova ćerka gleda na sve to.

Da li je istina Stanislavova životna priča, kako je on ispričao, da je došao od blata do zlata?

Većina stvari koje je pričao o sebi, pa tako i o meni je laž. Nije spavao nikada na terasi nikakvog kafića, već sam ga dovela u Zagreb kod moje bake i dede gde je živeo. On je otac mog deteta i to je jedino zašto ga poštujem. Ovo što je rekao o prevari nije istina. Ja sa njim nisam ni u kakvim odnosima, mi smo se rastali pre 5 godina, ali moramo biti u kontaktu zbog deteta. Moramo se zbog nje dobro slagati jer je u pubertetu, kako bi imala lepo odrastanje.

Šta kažete na Stanislavovu vezu sa Majom i njihove intimne odnose koje imaju javno?

Iskreno to je bilo i za očekivati. Stanislav je dečko kojem ništa nije sveto, pa tako i to da njegova ćerka i familija cela to gleda. On je jednostavno dečko bez mozga što se tiče tih odnosa i to je to.

Kako je ćerka podnela ceo ovaj odnos sa Majom?

Iskreno ona je dete još. Sigurno joj nije svejedno jer joj je tata, tako da ništa nemam lepo za reći.

