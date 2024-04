ŠOK PRIZNANJE ANĐELE ĐURIČIĆ NAKON TOLIKO VREMENA: Zvezdan i Ana su imali dogovorenu priču! Progovorila o PAKLENOM PLANU

Bivša rijaliti učesnica, Anđela Đuričić, otkrila sve detalje o raskidu njene veze sa Zvezdanom. Priznala je da joj je to najbolja odluka koju je donela u životu, te došla do zaključka da je nasamarena od strane Ane i Zvezdana koji su pokušali da nameste celu priču.

Da li je Zvezdan Slavnić bio tvoja najveća ljubav?

foto: Printscreen Pink

Nije, to je jedina veza koju sam imala u javnsoti ali vi ne znate kakve su bile druge ljubavi. Ja sam stavila tačku na taj odnos i to je gotovo. To je sve prošlost, moji su sad bolje i ne ponovilo sw to što se desilo -rekla je Anđela.

Kako si uspela da izgladiš odnose sa porodicom, da li su oni podržavali tvoju vezu sa Zvezdanom?

Oni su na početku bili ljuti ali ne u tolikoj meri kao što su pisali mediji da će se odreći mene. Njima se nije dopao Zvezdan, kad sam stavila tačku na taj odnos vrlo brzo smo izgladli odnose i nema problema.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Nedavno si izjavila da je sve bilo fejk sa Zvezdanove strane?

Smatram da je to sve bila dogovorena priča koju nisu uspeli da sprovedu do kraja, to je moje mišljenje.

Da li si ponovo zaljubljena?

foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Nisam, kad naiđe pravi neka me potraži. Dve stvari zbog koje se kajem su veza sa njim i odlazak sa pink televizije -rekla je Anđela.

Kako si uspela da rešiš sve nesuglasice sa svojim roditeljima?

- Razgovorom smo mogli sve rešiti iz korena, mnogo mira i iskrenija nego ikada što je bilo, oni su meni jako brzo oprostili ali meni je bilo najteže da sama sebi oprostim. To sam prevazošla početkom ove godine i stvarno smo sve ostavili iza nas.

kurir.rs/pink

Bonus video:

06:08 STARS EP285