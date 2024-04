ANĐELA I ZVEZDAN PONOVO ZAJEDNO! Nakon toliko vremena našli se na istom mestu, Pink ih uključio uživo u program, SVI ŠOKIRANI

Danas se desilo ono što niko nije očekivao. Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić ponovo su zajedno, bar kada je reč o televizijskom uključenju.

Naime, ekipa Premijere uključila je prvo Zvezdana koji je izneo detalje iz svog života.

foto: Printskrin/Instagram

"Imao sam previše svega u detinjstvu! Nesebično sam sve delio sa prijetaljiam i drugovima. Nedostajali su mi jedino dva brata i sestra. Milsim da je to jedino što mi generalno nedostaje. Navikao sam na to što sam imao poznatog oca, svetski poznatog oca. Gledao sam kako svi drugi gledaju na njega, a posle sam shvatio ko je i šta je. Mislim da mi je više odmoglo to što sam imao njega takvog. Ja sam inače bio taletovaniji od Moke , ali sam rođen sa srčanom manom i nisam mogao da se profesionalno bavim sportom", započeo je priču on:

"Devedesete su bile turbulentne. Totalno izopačeno vreme. Ja sam bio tada mlad, ali ne mogu da definišem. Voleo sam da izlazim narvno, bilo je opasnije. Ja nisma bio opasan, samo nisam davao na sebe."

Odmah nakon njegovog obraćanja Pink je uključio i Anđelu Đuričić, te se tako ovaj bivši ljubavni par našao zajedno pred televizijskim kamerama u programskoj šemi pomenute emisije.

foto: Pritnscreen/Instagram

Anđela je takođe pričala o svom životu, a pominjala je i učesnike rijalitija "Elita".

