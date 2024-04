PINK UKLJUČIO ANĐELU ĐURIČIĆ UŽIVO U PROGRAM! Ona progovorila o svemu što do sada nije smela, pa pomenula i DECU

Voditelj se uključio u emisiju 'Premijera' i intervjuisao Anđelu Đuričić koja je prvo komentarisala vezu Maje i Stanislava:

Tek je početak, lep je , nadam se da će takva i veza biti. Lep su par, videćemo da mi Stanislavu nešto smeta kod Maje i obrnuto - rekla je Anđela.

Osvrnula se na odnos Mione i Ša:

Šaki je sve gore i gore, nije Miona samo kriva on je i pre imao to, ali uništiće ga skroz, ona je hladna ima emocije prema Stanislavu, a njemu je teško da prihvati. Nemaju budućnost ni do kraja - rekla je Anđela.

foto: Printscreen Pink

Prokomentarisla je i raskid Janjuša i Aneli:

Nema ta veza prespektivu, imaju decu koja ih možda povezuju, ali su im pogledi na svet različiti, neće opstati, ona mu je bila lek. Nije u redu da pričaju ruzno jedno o drugom. Nekako na kraju partneri kao da se takmiče, oni su ćutali o svemu i saad pričaju sve šta ih muči - rekla je Anđela.

Anđela se osvrnula i na smrt majke Milene Kačavende, pa je uputila saučešće porodici:

Jako mi je žao Milene, to su tragedije i žao mi je i nje i njene porodice, uputila bih im saučešće - rekla je Anđela.

Usledio je i komentar na račun veze Anđela i Anite i njihove veze:

foto: Printscreen Pink

Meni oni kao par nisu inspirativni, ali nisu kompatibilni, fizički da ali ovako ne, može da bude staloželnije, ona je klinka, neozboiljna, a on je uplovio u mirnu luku, da su se zaljubili jesu, ali Anđelo manje voli - rekala je Anđela.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

