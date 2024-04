KAD JE KSENIJA PAJČIN UBIJENA BIO SAM U ZATVORU, GLEDAO SAM NJENU EMISIJU I OSETIO DA ME DOZIVA! Jeziva ispovest Zvezdana Slavnića

Zvezdan Slavnić proslavio se učešćem u rijaliti programu "Zadruga" gde je ostao najzapaženiji po turbulentnoj vezu sa Anđelom Đuričić.

Zvezdan je sada otkrio nepoznate detalje svog života i progovorio o vremenu provedenom u zatvoru.

- Rano sam otišao u zatvor, ili koledž kako je volim da kažem. Ne mogu baš da kažem da mi je u 20tim bilo loše... nije. Svakako su izgubljene ne neki način. To ne možemo da promenimo. Da mogu da vratim vreme, skakao bih po glavi majci i ocu da mi pomognu da budem sportski trener kad već nisam mogao da budem sportista. Osuđenik čeka samo slobodu, da izađe... tada u tim trenucima čekaš samo da ti prođe dan. iskorišćavaš slobodno vreme, čitaš, treniraš. Ti dani su bili jako teški. Pokušavao sam naravno da izvučem najbolje iz sebe. Svestan sam svega što se desilo, na tu tragediju...ja sam na to gledao tako. Nije trebalo to da se desi te večeri. Stalno se sećam tih stvari. Najteži dan u zatvoru ili koledžu za mene je bio kada sam saznao da mi je najbolji drug umro. Još sam bio u pritvoru, bukvalno posle 3 meseca od zatvaranja.

"Ljubav sa Ksenijom Pajčin je bila čista"

Zvezdan je u mladosti bio u vezi sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin, a sada je progovorio i o njihovom odnosu.

- Ljubav između Ksenije Pajčin i mene je bila čista i neiskvarena. Bili smo samo godinu ipo dana zajedno, klinci smo bili, ali rado ću se sećati toga. Ona je bila dobar drug, uvek u nekoj akciji, puna života. Ne mogu da kažem da je bila moja najveće ljubav, ali je bilo jako lepo. Kada je ubijena bio sam na koledžu (zatvoru). Gledao sam neku njenu emisiju i tada sam mislio da me nekako doziva, pa tom nekom ponašanju... Desilo se to onda što se desilo i nikada nisam saznao šta sve stoji iza toga i nisam uspeo da joj pomognem, a možda sam mogao- rekao je on u emisiji.

