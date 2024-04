MARIJA KULIĆ REŠILA DA NE ĆUTI, PA OBJAVILA UGOVOR O POZAJMICI BEBICI OD 10.000€! Tek da vidite ovaj detalj, ŠOKIRAĆETE SE! (FOTO)

Mesecima unazad traje medijski rat između porodice Kulić, konkretno, Miljane i Marije, sa Miljaninim bivšim momkom, aktuelnim učesnikom "Elite", Nenadom Macanovićem Bebicom.

Naime, sve je krenulo od afere "autobus" u kojoj je, kako navode Kulićke, Macanović njih prevario za 10.000 evra.

foto: Printscreen

Kako se već pričalo o aferi "autobus", podsećamo, Bebica je uzeo novac na pozajmicu od Marije, u iznosu od 10.000 evra, kako je i navela Marija i sve to potrkepila fotografijom ugovora o pozajmici. Naime, on je trebao da započne biznis sa tim autobusima, no, međutim, to nije uradio, te i kako navodi Marija, Bebica joj nikada nije vratio taj novac.

foto: Printscreen Zadruga

Takođe, dosta se tokom pete i šeste sezone "Zadruge" pričalo i pisalo o tome da li Bebica ima mesto stanovanja, tj. da li mu je prijavljeno različitije od Miljanine adrese u Nišu. Marija Kulić, rešila je da ne ćuti, te je tako na instagramu podelila fotografiju pošiljke iz pošte, na kojoj se jasno vidi adresa, tj. koja dokazuje da je Bebica prijavljen kod Kulića u Nišu.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Nema adresu skraćeni, adresa mu je kod nas - napisala je Marija koja je priložila i poziv za glasanje Nenada Macanovića, kao i za ročište.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:07 Ovo je sestra Miljane Kulić, Tijana je kopija mame Marije