SERIJA „ŽIGOSANI U REKETU“ NA TV PRVA: Od ponedeljka, 28. januara, radnim danima u 22 sata

Prva televizija od 28. januara, svakog radnog dana u 22 sata, emituje sjajnu igranu TV seriju „Žigosani u reketu“. Priča govori o dvojici nekada nerazdvojnih prijatelja i saigrača u slavnom košarkaškom klubu, koji je danas na rubu propasti, a koji će njih dvojicu spojiti u pokušaju da ga podignu iz pepela.

foto: Promo TonFilm

Ova savremena bajka zapravo je priča o drugoj šansi. Drugoj šansi za prijateljstvo, drugoj šansi za oca i sina, drugoj šansi za propali klub, drugoj šansi za neostvarene talente, drugoj šansi u potrazi za srećom, drugoj šansi za generaciju čije su najbolje godine pojeli skakavci.

foto: Promo TonFilm

Kroz 45 epizoda pratiće nas sledeći likovi: uspešni košarkaški menadžer koji je izgubio srce (Nebojša Dugalić), vrhunski košarkaški trener koji je izgubio porodicu (Filip Šovagović), vlasnica galerije koja je izgubila ljubav (Dubravka Mijatović), urednik novina koji je izgubio etiku (Svetozar Cvetković), profesorka književnosti koja je izgubila brak (Milica Zarić), talentovani košarkaš koji je izgubio samopouzdanje (Aleksandar Radojičić), mlada čelistkinja koja je izgubila životni kompas (Iva Ilinčić), mlada Njujorčanka koja se obrela u Beogradu (Miona Marković), proslavljeni slikar koji je izgubio inspiraciju (Sergej Trifunović), ostareli pukovnik koji ne razgovara sa sinom (Marko Nikolić), penzionisani građevinac koji sanja nesvrstane (Bogdan Diklić), stari advokat koji pati za monarhijom (Predrag Ejdus), muzički producent (Žika Todorović), vlasnica kafane (Vesna Trivalić), doživotni ekonom kluba (Boda Ninković), smotani predsednik kluba (Nenad Heraković), ambiciozni gradonačelnik (Petar Benčina), građevinski tajkun (Draško Zidar), sportska novinarka (Iskra Jirsak), očajna domaćica (Lucija Šerbedžija) i heroji serije - mladi košarkaši (Miša Dragičević, Jovan Jovanović, Vučić Perović, Pavle Vrkljan, Milorad Kapor).

foto: Promo TonFilm

Jednu od glavnih uloga tumači glumac Aleksandar Radojičić. On igra talentovanog košarkaša koji je izgubio samopouzdanje: „Snimanje je bilo poprilično naporno, ali iskustvo je fenomenalno jer je odlična ekipa, odilčna priča i, kada radiš sa Bjelom, to se radi detaljno, znaš u svakom trenutku šta se od tebe očekuje. Bio je pravi izazov s obzirom na to da mi je ovo prva glavna, odnosno jedna od glavnih uloga u seriji.“ Kako se snašao u ulozi sportiste, Radojičić kaže: „Što se tiče košarke, bilo je naporno, ali zadovoljstvo je kada spojim glumu i sport. Već sam se susretao sa košarkom u filmu „Bićemo prvaci sveta“, ali to je bila priča o jednoj epohi. U seriji ‘Žigosani u reketu’ sve je bilo zahtevnije jer je savremena priča. To nije stara košarka, sve mora da bude realno, snimali smo po deset sati svakog dana, a na 40 stepeni to je bilo otežavajuća okolnost“.

U seriji se, između ostalih, pojavljuje Iinaš proslavljeni košarkaš Predrag Saša Danilović, a da li je bilo treme pred njim, Aca kroz osmeh odgovara: „Nije se žalio na ono što je video, tako da mislim da smo uradili dobar posao. Pored takvih asova imate veliku odgovornost, ali je zadovoljstvo još veće sarađivati s njima.“

Autorsku ekipu serije čine: kreatori serije Dragan Bjelogrlić i Marko Savić, izvršni producenti Goran Bjelogrlić i Tomislav Paliković, direktori serije Nataša Višić i Tatjana Žeželj Gojković; pisci: Saša Podgorelec, Antonio Gabelić, Dušan Bulić, Marko Manojlović, Kosta Peševski, Milan Konjević, Marko Popović i saradnik na scenariju Ranko Božić; režija: Danilo Bećković, Nebojša Radosavljević, Srđan Spasić, Nikola Đuričko, Nenad Pavlović i Mirosalv Lekić. Muzika u seriji: LP Duo, Anja Đorđević, Ljubičice, Nikola Rokvić, Momčilo Bajagić Bajaga.

Najavna špica: muzika: Saša Lošić, izvođači: Sky Wikluh i Vojko V.

Odjavna špica: muzika: Anja Đorđević, izvođač: Bisera Velentalnić.

(Promo, Foto: Promo TonFilm)

