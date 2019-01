NOVA HIT SERIJA KONAK KOD HILMIJE NA O2 TV: Od 2. februara, vikendom od 19 časova, počinje bosansko-hercegovačka humoristička serija

“Konak kod Hilmije” predstavlja svojevrsnu kombinaciju engleskih serija Falični pansion i 'Alo, 'Alo. Radnja serije je smeštena u okupirano Sarajevo u Drugom svetskom ratu, a u konak kod Hilmije dolaze svi: od komunističkih ilegalaca, četnika, vojnika Handžar divizije, pa sve do nemačkih vojnika i komandanta grada Štumbafirera Šilinga.

Upravo to najviše govori o Hilmijinom karakteru - on je prevrtljivac koji sarađuje sa svima i samo gleda kako da najbezbolnije dočeka kraj rata. Principijelnost mu nije jača strana i, mada ne voli politiku, primoran je da se njome bavi. Konak je mesto gde jedni drugima ispred nosa kuju zavere u kojima nacionalne tenzije postaju manje bitne od ličnog materijalnog interesa. Radnju će dodatno začiniti i dvojica rudara, partizanski ilegalci sakriveni u podrumu konaka, koji imaju zadatak da iskopaju tunel do nemačkog skladišta oružja…

Režija: Elmir Jukić

Scenario: Feđa Isović

Uloge: Emir Hadžihafizbegović, Tarik Filipović, Igor Skvarica, Marko Cindrć, Almir Kurt, Milena Vasić, Darko Tomović, Ilir Tafa, Marija Pikić, Adnan Omerović, Miodrag Trifunov, Bojan Perić

