VODITELJKA JELENA DIMITRIJEVIĆ: Plesom i vizijom sam ostvarila svoje snove

Mnogi pamte voditeljku Happy TV Jelenu Dimitrijević po fotografiji od pre nekoliko meseci na kojoj doji sina i pruža svesrdnu podršku kampanji za dojenje deteta. Ovaj lep gest bio je komentarisan sa svih strana, a Jelena se posle svega vratila na male ekrane i uplovila u nove profesionalne izazove.

Da li ti prija što nakon jutarnjeg programa koji radiš vikendom imaš novi izazov - emisiju „Glamur“, koja je jedna od najgledanijih na Happy TV?

Naravno. Iako se tokom radnog dana uželim deteta, povratak na posao mi mnogo prija. Jutarnji program malo iscrpljuje - od ranog jutra moraš da budeš nasmejan, ljubopitljiv i oran za rad. „Glamur“ je emisija koja je dosta dinamična, puna zanimljivih, neretko intrigantnih tema. Priče o poznatima prikazujemo na sveobuhvatan i kreativan način.

Mnogi ne znaju da si se prvo bavila plesom, otkud ti u voditeljskoj priči koja ti tako dobro ide?

S plesom sam počela iz rekreacije i hobija, da bih se kasnije time profesionalno i bavila. Definitivno je to moj najbolji izduvni ventil, trening i anti - stres terapija. Na Happy TV sam došla kao plesač zbog nastupa, uzela sam mikrofon iz šale u želji da se oprobam kao voditeljka. To nije promaklo produkciji, pa su videli skriveni talenat u meni i ubrzo me angažovali. Tako su me ljubav prema plesu i moja spontanost i impulsivnost doveli do novinarskog poziva.

Osvanula si na naslovnici jednog poznatog nedeljnika sa fotografijom koju retko koja majka izloži oku javnosti, za mnoge je dojenje deteta tabu tema. Otkud takva ideja i za kakve principe se zapravo zalažeš?

Mislim da kao društvo moramo postati svesni blagodeti koje nam pruža priroda. Dojenje deteta je potpuno normalna i prirodna stvar u kojoj nema ničeg sramotnog i neobičnog. I dalje se susrećemo sa komentarima kada, gde i da li uopšte treba dojiti dete. Statistike pokazuju da u Srbiji tek svaka osma majka doji dete, što i nije za pohvalu. Tom fotografijom sam samo javno pružila podršku kampanji za dojenje dece, što smatram jednim od boljih poteza u životu.

Koliko se tvoj životni ritam promenio otkad si se ostvarila u ulozi majke?

Otkako sam postala majka, moj život se promenio iz korena. Razmišljam drugačije, preplavljena sam talasom ljubavi i nemam onu potrebu da filozofski tragam za smislom života jer ga pronađem iste sekunde kad pogledam sina.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

