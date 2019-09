SPREMITE SE ZA NAJUSPEŠNIJU SEZONU NA TV PINK: Značaj povratka igranog programa na ružičastu televiziju pokazaće naredni period

Televizija Pink, već 25 godina koliko postoji, suvereno drži poziciju najgledanijeg komercijalnog emitera u zemlji. Za to su delimično zaslužne inovacije koje dolaze sa svakom novom sezonom, u želji da se postave novi standardi u svetu medija. Zbog toga prvi čovek TV Pink, Željko Mitrović, sa velikom sigurnošću navodi da će po svim parametrima, sezona 2019/2020 biti najuspešnija do sada. Osim dobro poznatih formata i emisija koje beleže fantastične rezultate iz godine u godinu, Željko ističe tri najvažnija segementa nove sezone - domaći igrani program, rijaliti i informativni program. Upravo je povratak igranog programa na TV Pink posle deset godina, i to najzahtevnijim projektom "Crveni mesec", bio povod da razgovaramo sa Željkom. Želja, potreba i ambicija da se jedan period koji je bio iznuđen nedovoljnom količinom sredstava da bi se producirao igrani program, ostavi iza nas, presudile su da Željko započne zahtevan projekat kao što je "Crveni mesec".

- U tom nedostatku, mi smo sa gledaocima razvili slične emocije koje budi igrani program. Rijalitiji su tu napravili veliki uspeh, ali bi sada trebalo napraviti balans i napraviti razliku u tim emocijama. Kada smo razvijali rijaliti programe, prevideli smo koliko će iskrena emocija da se razvije između između učesnika i gledaoca. To je toliko autentično, da sad imamo problem da im igrani programi čiji je scenario poznat, deluju malo veštački kada je o emocijama reč. Taj balans će se uspostaviti verovatno tek u narednim godinama, ali to poprilično zavisi od kvaliteta igranih programa. Mislim da je "Crveni mesec" odličan projekat, pre svega sadržajno, idejno, radnja je smeštena u dobar period. Pored toga verujem da je i sam kasting urađen tako da bi mogao da zainteresuje i probudi onu emociju koja je neophodna da bi serija u tako velikom broju epizoda bila uspešna. Gledam na to kao na projekat koji je veoma ambiciozan, ali naravno pored svega što mi dobro uradimo u produkciji i realizaciji tog projekta, mislim da je neophodno i da se zvezde nameste i da imamo sreće sa implementacijom tog projekta, a pre svega da gledaoci budu srećni i zadovoljni - objašnjava Željko.

foto: Promo

Otkako je najavljeno snimanje i emitovanje serije "Crveni mesec", ona je predstavljena kao najambiciozniji projekat ružičaste televizije. Željko je sada objasnio po kojim sve parametrima "Crveni mesec" jeste Pinkov projekat najzahtevniji projekat.

- Po budžetu, investiciji, periodu kada ga radimo i po nepristajanju na kompromis kada smo producirali ovaj projekat. Zadatak je bio da za 180 dana snimimo 120 epizoda, to je jedini zadatak koji je bio, da kažem, ograničavajući. Ali s druge strane uklopili smo se u ono što predstavlja mogućnost komercijalizacije ovog projekta u emitovanju. Odnos pozitivne komercijalizacije i kvaliteta je najveća umetnost i mudrost za koju mislim da smo uspeli da ostvarimo. Zbog toga mislim da će "Crveni mesec biti uspešan, samo nam fali gledanost da bi se to potvrdilo - kaže Željko.

Posle deset godina, domaći serijski program vraća se na TV Pink, a Željko kaže da će tek naredni period pokazati koliko je produkcija igranog programa značajna za najgledaniju komercijalnu televiziju.

- U narednom periodu ćemo videti šta znači. Naše ambicije i želje su da to bude dominantna kategorija u našem programu, što bi bilo fenomenalno. Praktično svi televizijski sistemi u svetu koji pretenduju da budu liderski u prajmtajmu imaju igrani program. Pokušavamo da implementiramo onu kategoriju koja je nedostajala deset godina i to na kvalitetan način. Da li je publika u Srbiji dovoljno spremna za to, videćemo - rekao je vlasnik TV Pink.

Pored serije "Crveni mesec", još dve su pri kraju snimanja i u produkciji - "Preživeti Beograd" i "Nek ide život" - dok je za oktobar planiran početak snimanja serije "Neki bolji ljudi", a na proleće "Ispod zlatnog bora". S obzirom na to da je od nastanka TV Pink - dakle već 25 godina - Željko bio uključen u sve projekte, pitali smo ga da li postoji mogućnost da se uključi u režiranje neke od serija.

- Pa ja sve režiram i inače, reditelj sam pre svega ovog mog ludog života, a onda i svega ostalog - našalio se Željko, pa dodao:

- Nije skroz isključeno da ću se oprobati u tome, mada mislim da to neće biti sledeće godine. Ali nisam rekao da nemam to u planu.

Promo tekst

Kurir