NOVA EMISIJA NA PRVOJ “”VAN OKVIRA”: O ljudima, događajima i fenomenima za koje ne postoje granice

Postoje ličnosti, događaji i dela koji nas nikada ne ostavljaju ravnodušnim. Odakle dolazi naša fascinacija mnogim fenomenima saznaćemo u novoj emisiji “Van okvira” koja će se emitovati na Prvoj televiziji od 16. marta. Svakog ponedeljka u 22 sata u studiju Prve videćemo britak, duhovit I pronicljiv okršaj harizmatične autorke I voditeljke Nevene Madžarević i njenih zanimljivih gostiju na različite teme.

Svaka epizoda biće drugačija, a autorka emisije pronašla je inspiraciju upravo u večitim podelama: “Pomislila sam da li postoje teme, događaji, ljudi oko kojih postoji konsenzus? Šta je to što u Srbiji svi vole ili bar većina nas? Ko izlazi van okvira svojim dostignućima, uspesima i koja je geneza tog uspeha? Šta se desi pa Zdravko Čolić napuni šest Arena, zašto svako veče više od milion ljudi gleda jednu seriju, zašto Srbi religiozno vole svoje fudbalske klubove...?“, objašnjava Nevena i dodaje: „Ime emisije „Van okvira“ ne samo da nam sugeriše da je reč o ljudima, događajima i temama za koje ne postoje granice, već je i meni kao autoru podsetnik da svaka emisija bude drugačija, bez unapred zadate forme. I shvatila sam da se van okvira najlakše snalazim!“.

Prva epizoda baviće se renesansom TV serija te ćemo videti I čuti zanimljive sagovornike – Andriju Miloševića, Seku Sablić, Mišu Vukobratovića, Jelenu Veljaču I Svetlanu Drinjaković. “Samo u poslednjih godinu dana snimljeno je 30 domaćih igranih serija i desio se fenomen koji je nama privukao pažnju. Ne samo da gledaoci svake večeri predano gledaju novu epizodu već se potpuno briše granica između onoga što je stvarnost i fikcija. Glavni glumci postaju junaci koje tumače, a gledaoci saosećaju sa njihovim nedaćama kao da su realni ljudi - njihove komšije ili prijatelji. Prikazujemo kako to izgleda i sa jedne i sa druge strane. Kroz šta prolaze verni gledaoci, a sa čim se suočavaju glumci poznati po svojim ulogama. Najbolji primer za to je Andrija Milošević, koji je sinonim za TV serije u Srbiji. Pored njega razgovaraću i sa nekim ko je na TV ekranu još od šezdesetih godina. Kako je izgledalo nekad kada je bila mlada zvezda serije “U registraturi”, a kako danas reći će nam Seka Sablić. Ovaj fenomen nije začudio reditelja Boljeg života Mišu Vukobratovića koji danas režira najgledaniju domaću seriju “Igra sudbine”. Šta je neizbežan činilac sapunica reći će mi kreatori i producenti serija Svetlana Drinjaković i Jelena Veljača. To će biti osvrt na serije koje smo nekad voleli i koje volimo danas”, kaže Nevena.

