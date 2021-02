NOVA HUMORISTIČKA SERIJA “TRI MUŠKARCA I TETKA” - MILAN VASIĆ: “SVI SMO SE UŽELELI DOBRE KOMEDIJE”: Od 23. februara

Topla i duhovita priča kao i fantastična glumačka postava glavni su aduti nove domaće serije koja će startovati na Prvoj televiziji od 23. februara i prikazivati se utorkom, sredom, četvrtkom i petkom u 20 časova. U zanimljvim, komičnim ali i napetim situacijama pratićemo život jedne porodice u kojoj glavnu reč vode bogata tetka Milka, stari partijski kadar iz devedesetih i njeni bratanci Ljuba i Joviša. Glavne uloge tumače Seka Sablić, Petar Božović, Ceca Bojković, Marko Janketić, Milan Vasić i Hristina Popović. “Ekipa je super. Marko Janketić i ja se dopunjujemo improvizacijama, ali nam dobro ide”, kaže Hristina Popović koja tumači lik Radmille Papić, ludo i hronično zaljubljene u Ljubu.

“Ja njega volim, ali ne znam da li on mene ne voli, a on ne zna da mene voli, a misli da me ne voli” kroz osmeh objašnjava Hristina komplikovan odnos između Radmile i Ljube. “Radmila je neodrasla žena koja je zaštićeno živela u svojoj porodici i bogatstvo stekla prodajom mesa. Tako da je ona princeza mesa koja je jako zaljubljena u Ljubu i to pokazuje na neki uvrnut način i daje sve od sebe da dopre do njegovog srca” kaže Hristina.

foto: Marko Arsić

Neodoljivog šarmera Ljubu, tumači popularni mladi glumac Marko Janketić koji na zanimljiv način opisuje svoj lik i događaje u seriji: “Ovo je komedija karaktera i situacija tako da biće raznih smešnih scena. Samo psihopata može da se zaljubi u ovakvog lika. Ljubiša je jedan ženskaroš, loš prema ženama, čovek koji voli provod, da živi od danas do sutra i zbog tog nemarnog života se non stop uvaljuje u neke nezgodne situacije koje mogu da budu i dosta duhovite. Besposlena baraba koja troši tuđe pare i provodi se i uživa u životu. Sve ono što bismo svi volelil da budemo, zapravo da nemamo nikakvu odgovornost”, objašnjava Marko.

Ljubina sušta suprotnost je njegov brat Joviša kojeg igra Milan Vasić. Joviša je smotan i slabo komunikativan, ali je genije za kompjutere i otac devetogodišnjeg dečaka Veljka kojeg je dobio iz kratkog I neplaniranog braka. “Divna je ekipa, u strartu kad kažeš Seka Sablić i Petar Božović koji igraju glavne uloge, mislim da dovoljno govori. Srećan sam kako je sve počelo i mislim da će ovo ići baš dobro. Svi smo se uželeli dobre komedije, naročito u ovom periodu korone. To vidim I po komentarima ljudi na društvenim mrežama. Otkad sam izbacio na instagramu informaciju da smo počeli da snimamo ovu komediju, dobijam baš mnogo poruka, da su ljudi srećni zbog toga i da jedva čekaju da gledaju humorističku seriju”, kaže Vasić. .

Nema sumnje da će “Tri muškarca i tetka” svojim komičnim zapletima i fantastičnom glumačkom postavom obarati nove rekorde gledanosti. U seriji igraju i Atanasije Štogren, Bane Vidaković, Marijana Mićić, Branko Jovanović, Teodora Bjelica, Mina Sovtić, Ana Franić, Slobodan Stefanović, Miomira Dragičević, Tijana Kondić, Milan Pajić. Reditelj je Pavle Vučković, a kreatori serije Danijel Djurić i Nikola Burovac ispred producentske kuće Innovative Production.

