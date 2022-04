EXPLOZIV PONOVO ODNEO POBEDU NA FESTIVALU ZLATNA BUKLIJA: Nagrađeni koraci Svetog Save

Emisija “Exploziv” koja se već više od 10 godina prikazuje na televiziji Prva, potvrdu svog uspeha svake godine dobija i na brojnim festivalima. Ovogodišnje priznanje za kvalitet stiglo je sa 17. međunarodnog festivala dokumentarnog filma ,,Zlatna buklija”, održanog 29. aprila u Velikoj Plani.

Novinarka Tijana Nikolić osvojila je nagradu ,,Zlatna buklija” za dokumentarni film ,,Koraci, Sveti Sava”. U dokumentarcu otvara se pitanje da li su mošti Svetog Save spaljene i ukoliko nisu gde su. Tijana kaže da su za potrebe snimanja prešli hiljade kilometara i ističe da posebnu zahvalnost duguje svojim kolegama.

Manastir Bošnjane kod Kruševca – otac Aleksej foto: Promo

,,Snimali smo u Srbiji na nekoliko lokacija. Pomogla mi je koleginica Jasna Janković koja je u potrazi za pričom otišla do Bugarske, dok sam ja stigla i do Crne Gore, tako da dosta je kilometara pređeno. Mnogo smo istraživali da bismo uopšte mogli da postavimo neka pitanja. Zaista sam ponosna na celu ekipu Exploziva, koja je zajedno sa mnom uradila jedan ovakav dokumentarac”, dodaje Tijana i napominje da će film “Koraci, Sveti Sava” uskoro biti prikazan na televiziji Prva, a da do tada gledaoci mogu da prate aktuelne, zanimljive, ali i potresne priče svakog radnog dana od 18.45 na Prvoj TV. Svaki dokumentarac napravljen iz “explozivne radionice” jednako je dobar, što svedoči i Grand prix ,,Zlatna buklija” za ukupan rad na značajnim sadržajima koji je takođe pripao emisiji Exploziv. Reč je o filmovima ,,Žuta kuća” Ane Rajković, ,,Koraci, Sveti Sava” Tijane Nikolić, ,,Sinan” Maje Obradović, ,,Vanga” Jasne Janković, ,,Bunker” Tijane Nikolić i ,,Advokat” Milice Dačić koji su producentski i autorski učinak televizijske kuće TV Prva i Exploziva.

Hram Svetog Save foto: Promo

Promo