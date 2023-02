ZA DAN ZALJUBLJENIH STIŽE IGRA KOJA ĆE ZALUDETI ZEDOVCE, ALI I ONE KOJI SU ZAUVEK MLADI! „Jenga čudna igra“

Ostvarenje „Jenga čudna igra” Apollon produkcije, režisera Nikole Končarevića, po scenariju Aleksandre Mrđen - ekskluzivno će se prikazivati od 14.02. na Apollon platformi. U glavnim ulogama u ovoj romantičnoj komediji, koja se sprema da osvoji srca mlađe publike, ali i svih onih koji se tako osećaju, briljirali su mladi i perspektivni glumci Miloš Macura, Nevena Nerandžić, Dimitrije Aranđelović, Mladen Vuković, i Julija Petković.

foto: Promo

Jenga je društvena igra koja je namenjena za dvoje ili više igrača, ali je zapravo možete igrati i sami. Zasniva se na smirenosti, strpljenju i koncentraciji. Kao i na dobroj proceni. Boris, student novosadskog univerziteta iz Sremske Mitrovice, verovao je da poseduje baš sve te osobine – do trenutka kada mu je sreća okrenula leđa i kada je morao da izađe iz studentskog doma, potraži stan u Novom Sadu i kada je upoznao Marka. Stanodavca, simpatičnog dobrodušnog blejača, koji mu je izdao sobu, uz napomenu da se u stanu ponekad održavaju žurke. One su, ispostaviće se, svakodnevne a glavna zvezda je Nenad – proslavljeni jutjuber, poznat po svojim prenkovima. Nenad koristi Borisa kao glavnog junaka svojih prenkova i na jednoj žurki kada je Borisu dozlogrdilo da nema svoj mir – on je odlučio da napravi mamac prvoj osobi koja mu kroči u sobu. Ali ono što nije predvideo je da će mu u sobu slučajno zalutati baš lepa Vesna koja deli sa njim istu pasju prema Jengi. Njihovo prijateljstvo tu počinje, kao i uživanje u omiljenoj društvenoj igri koja ih spaja. Ipak, njihovo zbližavanje ne odgovara Nenadu koji je smrtno zaljubljen u Vesnu. I dok koristi svaki slobodan trenutak da igra Jengu sa Borisom, njena drugarica Sonja je postala Markova devojka. Nenad ljubomoriše što ga Vesna ignoriše i smišlja plan ne bi li osujetio Borisov i Vesnin prvi dejt. Donekle je i uspeo u tome. Ali samo donekle jer sada Sonja, Marko, Boris i Vesna imaju opasnu ideju ne bi li dozvali jutjubera pameti. U ovoj igri – pobednik je ipak Jenga, koja ih je naučila da ne moraju da imaju sve što su zamislili kako bi bili srećni.

Prvi susret sa publikom, film “Jenga čudna igra” imao je na prošlogodišnjem „Ravno Selo Film Festivalu“ gde je dobio nagradu publike. Nagrada za film “Jenga čudna igra” još je vrednija uz podatak da je festival osnivača Lazara Ristovskog, do sada imao najjaču konkurenciju od osam filmova u glavnoj selekciji, i to četiri domaća i četiri strana filma.

foto: Promo

Nakon samo godinu dana od nastanka, Apollon - prvi lokalni servis za gledanje filmova i i serija, u saradnji sa “Telekom Srbija” pokrenuo je inicijativu za snimanje čak 52 dugometražna filma u sopstvenoj produkciji. Na Apollon platformi sada uz romantičnu komediju “Jenga čudna igra” koja se sprema da razgali publiku na Dan zaljubljenih, možete pogledati filmove Apollon produkcije kao što su “Džem od kavijara”, “Luča” i “Sa’rana, bižuterija i po koji kaput”.

