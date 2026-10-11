U nedelju, 11. oktobra, od 22.15, na Kurir televiziji, emitujemo dokumentarni film "Iran Evrope", kratki dokumentarni film reditelja Borisa Malagurskog, objavljen u septembru 2026. godine na njegovom zvaničnom Jutjub kanalu, a koji se bavi tajnim vezama Sarajeva i Teherana. Dokumentarac se fokusira na analizu višedecenijskih, prikrivenih političkih i uticajnih veza između Irana i Sarajeva, koje datiraju još od rata 1990-tih godina.

Nedelja, 11. oktobar, od 22.15 na Kurir televiziji.