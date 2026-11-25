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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje "16 dana aktivizma", da je nasilje nad ženama i pitanje ravnopravnosti, a ne samo bezbednosti.

Antonijević je u saopštenju naveo da nasilje nad ženama ne počinje udarcem, već se razvija u društvu u kojem se neravnopravnost, kontrola, ponižavanje i diskriminacija žena još uvek tolerišu ili relativizuju.

- Zato borba protiv nasilja mora da podrazumeva i doslednu borbu protiv rodnih stereotipa i svakog oblika diskriminacije, kao i odgovornost institucija da reaguju na vreme. Nijedna žena ne sme da ostane bez zaštite zato što sistem nije prepoznao ili ozbiljno shvatio prve znake nasilja - dodao je poverenik.

Nasilje nad ženama, od uznemiravanja i pretnji na internetu do femicida, prema njegovim rečima, jedno je od najtežih kršenja ljudskih prava.

- Prema podacima za Evropsku uniju, svaka treća žena doživela je fizičko ili seksualno nasilje tokom odraslog doba, dok je samo jedna od osam slučajeva prijavljena policiji. U Srbiji, podaci organizacija civilnog društva godinama ukazuju na to da je više od polovine ubijenih žena stradalo u sopstvenom domu, od ruke partnera ili člana porodice, i da je nasilje u velikom broju slučajeva bilo poznato i pre tragičnog ishoda - saopštio je Antonijević.

Naveo je da, iz ugla ravnopravnosti, posebno zabrinjava to što žene i dalje nailaze na neujednačenu institucionalnu zaštitu, nedovoljno razvijene specijalizovane usluge i predrasude koje mogu da dovedu do umanjivanja ozbiljnosti nasilja.

- Posebno su izložene riziku žene koje se već suočavaju sa diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju prava - Romkinje, žene sa invaliditetom, žene na selu, starije žene i žene izbeglice - kazao je poverenik.

Istakao je da zaštita od nasilja ne sme da zavisi od mesta stanovanja, imovinskog položaja ili ličnih svojstava žene, kao i da svaka prijava mora da bude ozbiljno razmotrena, a reakcija institucija brza, stručna i koordinisana.

Poverenik je ukazao i da je za delotvornu zaštitu neophodno dosledno sprovođenje zakona, jačanje institucionalnih mehanizama i unapređivanje podrške ženama koje su preživele nasilje.

U okviru obeležavanja "16 dana aktivizma", institucija Poverenika posetiće Šabac, dobitnika priznanja "Opština/grad jednakih mogućnosti", gde će sa predstavnicima institucija i organizacija razgovarati o lokalnim mehanizmima prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja.