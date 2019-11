VUČIĆEV PREDLOG HVALI CELA EVROPA: Mali šengen pokupio simpatije zvaničnika EU

Posle Emanuela Makrona, predsednika Francuske, predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića o „malom šengenu“ pohvalili su i Sem Fabrici, šef delegacije EU, i Tomas Šib, ambasador Nemačke u Srbiji.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je to dobar signal, kao i da će pomenuti projekat približiti ceo region EU.

Pozitivan signal

„Mali šengen“ je projekat Srbije i predstavlja balkanski pandan evropskom šengenu između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a omogućio bi slobodan protok robe, usluga, kapitala i kretanja bez pasoša.

Fabrici i Šib su pre dva dana, na Forumu mladih, poručili da se Unija suočavala sa brojnim izazovima, ali da je uvek bila spremna i sposobna da na njih odgovori i prevaziđe ih. - Evropska unija takozvani mali šengen posmatra kao elemenat koji će olakšati pristupanje zemalja zapadnog Balkana Uniji, ne kao kočnicu ili smetnju u procesu integracija - rekao je Fabrici.

Samo nekoliko dana ranije, sredinom novembra, Makron je lično rekao Vučiću da podržava „mali šengen“, jer održava njegovu zamisao kad je u pitanju funkcionisanje regiona pre ulaska u EU. Predsednik Francuske je Vučićevu ideju ocenio kao pozitivnu i poručio da i on tako zamišlja funkcionisanje regiona dok sve države ne postanu članice, te obećao i podršku.

Politički analitičar Branko Radun kaže da će Brisel s „malim šengenom“ drugačije gledati na čitav region. - Dobro je što čelni ljudi EU i Amerike gleduju pozitivno na tu ideju. Očekuje se da Evropa pozitivno reaguje i da se otvori, tj. da pretpristupne fondove usmeri ka Balkanu - kaže Radun za Kurir.

Ova ideja će sigurno čitav region približiti Uniji, smatra i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Uvertira

- To je evropska ideja i ko to zastupa, može se nazvati evropskim liderom. Ovo je ideja koja najviše odgovara evropskim vrednostima. Ideja o „malom šengenu“ je uvertira kada i ako postanemo deo EU. I sama EU namerava da integriše ceo region - dodaje on.

Diplomata Zoran Milivojević podseća da je proces integracije u krizi zbog problema u EU, te da je kvalitet srpske inicijative taj što prepoznaje situaciju. - Inicijativa Srbije i Vučića došla je u pravom trenutku. Nije čudo što su se Severna Makedonija i Albanija prve priključile. Tačno je to što kažu Fabrici i nemački ambasador u Srbiji, to je prilagođavanje uslovima kada se stvar (sa EU) deblokira - kaže Milivojević.

ŠTA JE I ŠTA PREDVIĐA „MALI ŠENGEN“A - Deklaraciju su potpisali Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev - Ukidanje granične kontrole i drugih prepreka slobodnom kretanju u regionu, ne kasnije od 2021. - Ljudi će moći da putuju širom regiona sa važećom ličnom kartom, moći će da se zaposle bilo gde u regionu - Pomoć u hitnim slučajevima (elementarne nepogode) - Intenzivnija saradnja protiv prekograničnog organizovanog kriminala - Učvršćivanje regionalne saradnje kako bi se povećao ekonomski rast, a smanjila nezaposlenost - Povećanje trgovine, investicija - Ostvarivanje regionalne ekonomske zone

