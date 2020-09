Vučević: Svim učenicima čestitam početak školske godine sa željom da nastavu organizujemo na najbolji način

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednica Skupštine Grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović posetili su OŠ „Miroslav Antić“ u Futogu gde su okončani radovi na kompletnoj fasadi i stolariji objekta, kao i na sportskom terenu u dvorištu škole. Oni su obišli đake prvake te škole povodom početka nove školske 2020/2021. godine, i uručili im komplete besplatnih udžbenika koje Grad Novi Sad obezbeđuje za sve prvake sa teritorije grada.

- Svim učenicima osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, njihovim roditeljima, kao i svim zaposlenima u našim školama, čestitam početak nove školske godine, sa željom da i u ovim vrlo izazovnim vremenima budemo na visini zadatka i da nastavu organizujemo na najbolji način. Prvi dan škole je uvek uzbudljiv i nosi sa sobom i malu dozu stresa, jer počinje jedna nova faza, a danas je to sa Kovidom 19 još mnogo izazovnije. Sve škole u gradu su po planu počele sa radom, a da se to uspešno odigra, uloženo je mnogo napora od strane resornih uprava i ministarstva, uz veliku podršku svih nastavnika, učitelja i direktora škola. Danas smo i u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ primili oko 7000 mališana, a to je broj koji je adekvatan uslovima koje su epidemiolozi naložili toj ustanovi. U poseti smo ovoj futoškoj školi, između ostalog, jer je ovde mnogo rađeno. Prethodnih godina ova škola je bila u vrlo teškom stanju, a mi smo u poslednje dve godine uložili 61 milion dinara za rekonstrukciju dela krova, fasade, stolarije i sportskih terena. Takođe, tokom 2017. godine uložili smo još 17 miliona dinara, što je izdvajanje iz budžeta od ukupno 80 miliona dinara u poslednje četiri godine za ovu školu. Danas ona izgleda neuporedivo lepše, ali moraju se srediti i sanitarni čvorovi, unutrašnje instalacije, kao i atletska staza –rekao je Miloš Vučević.

Gradonačelnik je istakao da mu je u toku obilaska škole, najlepše bilo sa đacima prvog razreda koji su veoma uzbuđeni i privikavaju se na ove, pomalo neobične uslove.

- Nošenje maski je postalo naša svakodnevica. Grad je i ove godine obezbedio svim đacima prvacima komplet udžbenike, za one kategorije učenika kojima to ne obezeđuje Ministarstvo, a kupljeno je čak 3800 kompleta, sa još dve publikacije - Prvaricom i Uvodom u azbuku. Za to je izdvojeno 28 miliona dinara. Zahvaljujući donatorima obezbedili smo i po dve platnene maske i dezinfekciono sredstvo za sve đake od 1. do 4. razreda svih škola u Novom Sadu, a vrednost donirane robe je oko 2,5 miliona dinara. Posebna pažnja mora da se posveti prevenciji u toku epidemije, a na tome se radi i kod kuće i sa učiteljima – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da se svega 2% roditelja izjasnilo da im deca ne idu na nastavu, već da će je pratiti on-lajn.

