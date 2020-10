Vučević: Ukupno 23 miliona dinara ove godine smo opredelili za mlade poljoprivrednike

Ми смо кроз Стратегију развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022. године дефинисали све наше оквире деловања и кључне правце у области пољопривреде. Ове године смо определили 23 милиона динара за младе пољопривреднике, а тим поводом смо данас у посети газдинству госпође Маје Ђуровке у Кисачу. Она је успешна у више области, јер је поред пољопривредe, посвећена науци и дипломирани је психолог. Храбро је кренула са својом породицом и партнером у интензивније улагање у сектор воћарства, које је породична традиција и прати све конкурсе. Након успешног аплицирања, добила је средства од преко милион динара и представила нам је данас шта је купила за тај новац, а то су приколица за 10 тона јабука, вучна композиција за палете и пумпа за наводњавање која покрива четири хектара. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #poljoprivreda #mladi #kisac

