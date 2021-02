PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za subotu, 6. februar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

PREMIJERKA O REZULTATIMA U PRVIH 100 DANA VLADE: Beskrajno sam ponosna, radimo na novom paketu pomoći građanima

Premijerka Ana Brnabić predstavila je rezultate u prvih 100 dana rada njenog kabineta. Na početku obraćanja premijerka je najpre rekla da joj je čast što je danas u društvu ljudi koji su simbol plemenitosti.

VULIN NAJAVIO NOVA HAPŠENJA! Razbili smo grupu opasniju od ZEMUNSKOG KLANA, sada NASTAVLJAMO!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da će istraga vezana za delovanje kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković biti nastavljena, da će uslediti nova hapšenja i da nijedna informacija u ovom slučaju neće biti zataškana.

SRBIJU ISHVALILA I AUSTRIJA: Zemlja dobro napreduje i sa MEKIM ZAKLJUČAVANJEM! Ravnoteža je NAJVAŽNIJA STVAR Borbu Srbija sa pandemijom korona virusa i našu imunizaciju hvali čitava Evropa. Ovoga puta, i Austrija je imala samo reči hvale na račun naše zemlje.

AMERIKANCI TVRDE DA USTAŠE NISU UBIJALE SRBE, A KAMOLI DECU?! Nova sramotna propaganda protiv filma Dara iz Jasenovca LAŽ DO LAŽI Protiv filma "Dara iz Jasenovca" u Americi je pokrenuta najprljavija moguća kampanja i to na dan početka prikazivanja ovog ostvarenja u tamošnjim bioskopima.

KAKO ĆE IZGLEDATI DIJALOG VLASTI I OPOZICIJE: Aleksandra Jerkov i Milenko Jovanov u Usijanju (KURIR TELEVIZIJA)

Dijalog vlasti i opozicije trebalo bi zvanično da počne u martu. Nezvanično, posrednici će verovatno biti isti kao u dijalogu 2019. godine, a za nedelju dana trebalo bi da bude poznato i ko će sve učestvovati.

NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 1.684 novozaražena, preminulo 13 pacijenata U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 9.759 građana od kojih su 1.684 novozaražena. Preminulo je nažalost 13 pacijenata.

TESTOVI NA KORONU PONOVO U APOTEKAMA! Uvedena su nova pravila - zna se tačno ko sme da ih koristi i kolika je NJIHOVA CENA

Nedugo nakon što su pompezno povučeni iz prodaje brzi takozvani kućni testovi na koronu, u veledrogerijama širom Srbije sada su se pojavili novi, koji otkrivaju virus iz pljuvačke i to za samo 10 minuta.

STAN U ZEMUNU DOBILA MIRJANA VUJOVIĆ IZ MATARUŠKE BANJE! Sreću joj doneo glumac Marko Vasiljević!

U trećem izvlačenju drugog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2020" biće izvučeni dobitnici pet automobila "fijat 500L" i jednog stana u Beogradu.

RECEPT SMRTI VELJINE EKIPE! Mamili žrtve na sastanak u Beograd, a onda nestajali bez traga!

Velja Nevolja sumnjiči se da je početkom 2019. organizovao kriminalnu grupu Principi s ciljem da pripadnici stiču imovinsku korist, da zauzmu vodeće mesto u podzemlju, preuzmu prevlast na tržištu droge i ubijaju članove suparničkih kriminalnih grupa.

SPECIJALCI DVORIŠTE VELJINE VIKENDICE PREKOPAVAJU BAGERIMA: Potraga za ostacima tela žrtava, ISUŠUJU I BUNARE!

Sumnja se da su tela Gorana Veličkovića Goksija, Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića zakopana na imanju u Ritopeku, koje je Veljku Belivuku ustupio jedan od članova njegove grupe.

OVO JE DARKO, DILER ČIJI JE LEŠ ZAPALJEN U BLIZINI VELJINE VIKENDICE! Ubica i pomagači su izvršili SAVRŠEN ZLOČIN!

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih zločina koje je počinila kriminalna grupa Veljka Belivuka.

ITALIJANI KIPTE OD BESA ZBOG KAZNE SRBINU: Nikolić bezdušno ubio karabinjera, a 11 dana nakon izlaska sa robije PONOVO UHAPŠEN

Sud u Milanu prihvatio je nagodbu Srbina Remija Nikolića (25) da tri godine i dva meseca za krađe u luksuznim vilama u Italiji "odleži" u kućnom zatvoru.

JAVILE SE NOVE ŽRTVE MIROSLAVA ALEKSIĆA: Mika zlostavljao učenice decenijama?

Još nekoliko žena je prijavilo da ih je seksualno zlostavljao i silovao Miroslav Mika Aleksić, koji se već nalazi u šritvoru zbog sumnje da je u svojoj školi glume obljubio nekoliko učenica. Nekoliko potencijalnih žrtava javilo se iz evropskih zemalja, ali neke čak iz SAD.

JAUCI NEUTEŠNE MAJKE PROLAMAJU SE GROBLJEM U PANČEVU! Sahranjen dečak (15) koji je tragično nastradao u Tamišu!

Dragan D. koji je nestao 2. februara, a pronađen utopljen u Tamišu sahranjen je danas na Novom groblju u Pančevu. Sahrani su osim porodice prisustvovali njegovi drugovi i drugarice, mnogobrojni prijatelji i sugrađani.

JEZIVA SCENA U CENTRU ČAČKA: Dečak upao u praznu fontanu HITNO PREBAČEN U BOLNICU (FOTO)

Dečak starosti oko deset godina upao je danas oko 16 časova u praznu fontanu na Rimskom trgu u centru Čačka.

JEZIVA NOĆ U NIŠU: Devojka (17) nožem ubola momka (20) u stomak, komšija čuo buku i svađu pa pozvao policiju

Nišlijka M.P. (17) uhapšena je zbog pokušaja ubistva jer je sinoć u ulici Majakovskog, gde živi, izbola nožem P.B. (20), sa kojim se zabavljala, prenose mediji.

OSKRNAVLJEN MANASTIR NA CETINJU! MITROPOLIJA: Vratite krst sa kapije, povući ćemo prijavu!

Mitropolija crnogorsko primorska (MCP) pozvala je danas osobu ili više njih da vrate krst koji su skinuli sa kapije Cetinjskog manastira kroz koju se prolazi do sedišta Mitropolije i Manastirskog konaka.

ANGELA MERKEL PORUČILA ONIMA KOJI ODBIJU VAKCINACIJU: "U redu, ko to ne želi on možda neće moći da radi neke stvari"

Priča o vakcinaciji u EU iako nije počela intenzivno već se sad razmišlja o životu posle vakcinacije i mogućnosti da se uvedu određene povlastice za one koji se vakcinišu, ali i da se ograniče neke stvari za one koji to odbiju kao što je spomenula nemačka kancelarka Angela Merkel.

