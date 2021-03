Vučević: Do kraja godine kreće izgradnja mosta koji je deo Fruškogorskog koridora, a za 12 meseci mosta na Dunavu

Novi Sad je jučerašnjim sastankom s predstavnicima kineske kompanije CBRC ušao u kapitalne projekte za naš grad i zemlju, koji će biti upamćeni po tome što su značajno izmenili život naših sugrađana. Reč je o Fruškogorskom koridoru, centralnom prečistaču za otpadne vode, koji će sprečiti zagađivanje Dunava, 90 km kanalizacione mreže, kao u o završetku zapadne obilaznice oko Novog Sada. Takođe, grad dobija i četvrti most, najzapadniji most u državi, koji spaja dve obale i rasterećuje saobraćaj na tri novosadska bulevara. Do kraja ove godine kreće izgradnja mosta koji je deo Fruškogorskog koridora, a za 12 meseci kreće podizanje gradskog mosta na Dunavu, koji će biti nastavak Bulevara Evrope i spojiće se kod kružne raskrsnice u Sremskoj Kamenici i dalje ići ka Fruškogorskom koridoru. Verujem u Srbiju koja se gradi, verujem u ljude koji su vredni i koji će zasukati rukave da imamo bolju budućnost!

Ne treba se obazirati na zle jezike i one koji sputavaju razvoj države govorancijama iz udobnih fotelja. Idemo napred, gradimo, stvaramo i menjamo našu sadašnjost kako bismo imali bolju budućnost.

Grad Novi Sad

Kurir