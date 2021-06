Vučević: Od sutra radi otvoren bazen na Spensu, odmah zatim i na Sajmištu; Verujem da će učionice biti pune od 1. septembra

“Formalno pravno ukidanje vanredne situacije pre svega znači da imamo bolju epidemiološku situaciju u poslednje vreme. U poslednjih 15-ak dana imamo svakodnevno jednocifreni broj novoinficiranih i ti brojevi više nisu dramatični”, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući u emisiji "Grad i mi" na RTV.

"Oni nas upozoravaju da virus postoji, da nije završeno, da nije okončana ta borba, ali dozvoljavaju da razmišljamo i donosimo odluke koje relaksiraju život, odnosno vraćaju normalniji i poželjniji okvir", dodao je on.

Relaksiranje mera zahvaljujući vakcinaciji

On je saopštio da je to rezultat većeg broja vakcinisanih, po njegovom mišljenju ključni razlog, uz dodatak efektivnosti mera koje su bile do sada na snazi.

"Kolektivni imunitet koji stičemo kroz proces vakcinacije i odziv građana je u gradu stvorio ambijent da danas možemo da imamo lagodniju situaciju. Nisam ni ja mogao da pretpostavim dve nedelje unazad da ćemo ukinuti vanrednu situaciju početkom juna. Ono što moramo jasno da podcrtamo - sve odluke Kriznog štaba ostaju na snazi, a tiče se publike, radnog vremena, svega onog što je definisano kroz nadležnost Republičkog Kriznog Štaba", precizirao je Vučević.

On je napomenuo da je prva tačka bila ukidanje vanredne situacije u gradu, izlazak iz vanrednog perioda koji nije prijatan, a druga tačka je bila da Štab za vanredne situacije grada donosi odluku kako će funkcionisati otvoreni bazeni koji su bili dosta limitirani u vanrednoj situaciji.

Cena karata na bazenima ostaje ista

"Bila je zabrana rada bazena osim za sportske klubove u smanjenom intenzitetu. Od sutra kreće da radi otvoren bazen na Spensu i posle njega odmah kreće bazen na Sajmištu. Ono što je novina u odnosu na prošlu godinu jeste da smo rad podelili u dve smene, tako da bazen na Spensu može da primi do 500 posetilaca po smeni, a na Sajmištu do 1.000, jer je veći prostorno. I u Slanoj Bari smo vratili trenažne procese", dodao je gradonačelnik Novog Sada.

Vučević je dodao da treba da se potvrdi i cenovnik.

"Ne menja se cena karata. Grad je insistirao da na Spensu ostanu iste cene karata, mi mislimo da nije dobro da menjamo cenu karte i besplatno je za decu do 10 godina. Grad je dobro funkcionisao u doba epidemije zahvaljujući svim građanima, službama, zdravstvenim i komunalnim radnicima, našoj policiji i vojsci, ali to je zasluga, pre svega, svih građana Novog Sada", saopštio je on.

Đaci najverovatnije u klupama od 1. septembra

Kada je reč o zaposlenima u školama i u vrtićima gradonačelnik je kazao da veruje da će učionice biti pune od 1. septembra.

"Kad god pitate đake gde im je lepše svi kažu da im je lepše kada idu u školu i imaju tzv. živu nastavu. Falilo je deci druženje i smeh, ponekad i suze i veselje, fali im odrastanje uz vršnjake i nastavnike", izjavio je on.

Na pitanje da li je zadovoljan kako je obrazovni sistem u Novom Sadu funkcionisao napomenuo je da je školski sistem zadržao i prolećni deo prethodne školske sezone i gotovo celu ovu školsku sezonu.

"Mi smo kao Grad bili partneri sa školama u kontekstu da obezbeđujemo zaštitnu opremu, masku, higijenu da bi škole imale uslove da obavljaju nastavu i pod ovim okolnostima. Najlakše je sedeti sa strane i dobacivati i reći da nešto ne valja. Naravno da je bilo propusta kada je krenula onlajn nastava zato što niko nije imao vremena da se priprema za onlajn nastavu, ali to su zanemarljive nijanse u propustima. Mislim da su država i profesorski kadar položili ispit. Pravi znak pobede bi bio kada krene sledeća školska godina, 1. septembra, da klupe budu pune đaka", rekao je Vučević.

Kada je reč o novopridošlim stanovnicima na Jugovićevu gradonačelnim je napomenuo da je to naselje od 10.000 građana koji će tu da žive.

"Uz školu i obdanište tu će da ide i atletski centar. To je bio prilično neuređen deo grada, a danas dobija obrise uređenog grada. Prirodno se grad širi i to je neminovnost. Razumem neke reakcije, ali građani moraju da razumeju da grad ima nužnost širenja. Nije moguće da neko kaže da se više ništa neće graditi u Novom Sadu", dodao je on.

Kurir.rs