NAJEFIKASNIJI NAČIN UČENJA: Besplatan biznis mentoring za podršku u poslovanju na Zlatiboru

Za preduzetnike, kao i one koji iza sebe imaju određeno iskustvo ili koji žele da pokrenu biznis, Inovacioni biznis centar Zlatibor organizuje biznis mentoring trening koji počinje u subotu 24. septembra kao i mentorsku podršku u trajanju od 20 radnih dana.

Uspešnim poslovanjem smatra se kontinuiran proces aktivnosti i akcija koje za rezultat imaju pozitivan budžetski rezultat, a u pozadini takvog tržišnog kretanja je proces sticanja novih saznanja, odnosno učenje. Kako je praksa pokazala, najefikasniji način učenja jeste usvajanje provereno dokazanih, tuđih iskustava i teorijskih postulata koje su u praksi dale odgovarajuće rezultate. Ovo se posebno odnosi na sam početak poslovanja, odnosno prve samostalne korake na tržištu, onu fazu u razvoju biznisa kada se tek počinje formirati sopstvena baza iskustava.

Program treninga i mentorske podrške za start up-ove namenjen je početnicima koji su već započeli komercijalizaciju svojih programa, kao i onima koji imaju ideju, ali ne i dovoljno znanja koja bi im pružila sigurnost za njihovu realizaciju na tržištu.

Projekt menadžer i poslovni konsultat, Aco Ilić, iza koga stoji višedecenijsko uspešno iskustvo u domenu organizacionih aktivnost, upravljanju projektima i analizi poslovnih podataka pružiće polaznicima programa korisna teroijska znanja potkrepljenja praktičnim iskustvima.

Od principa Lean strat up metodologije, preko izrade biznis planova do modela i formiranje cene koštanja pa i dostupnih izvora finansiranja za start up-ove, teme će se nadovezivati u pravcu upoznavanja alternativnih izvora finasiranja do marketinga i prodaje. Skoro mesec dana traje program praktične mentorske podrške tokom koje će svim zainteresovanim na raspolaganju biti i tim Inovacionog biznis centra Zlatibor.

Prijave su besplatne i traju do petka 23. septembra, a odgovori na sva dodatna pitanja i informacije mogu se dobiti lično, u prostorijama Inovacionog biznis centra Zlatibor, na broj telefona 031/ 3100 322 ili 064/824 06 46, kao i e - mail: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

